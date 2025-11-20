হলুদ-মরিচের গুঁড়ায় কাপড়ের রং-তুষ, জরিমানা ৩ লাখ টাকা

হলুদ-মরিচের গুঁড়ায় কাপড়ের রং-তুষ, জরিমানা ৩ লাখ টাকা
বগুড়ার রাজা বাজারে ভেজাল মসলা প্রস্তুত ও বাজারজাতকরণের অভিযোগে আল-আমিন মসলা মিলকে তিন লাখ টাকা জরিমানা করেছে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।
বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় পরিচালিত এক বিশেষ অভিযানে ভেজাল মিশ্রণের একাধিক প্রমাণ পাওয়া যায়।
অভিযান সূত্রে জানা গেছে, প্রতিষ্ঠানটি হলুদ ও মরিচের গুঁড়া তৈরির সময় তাতে কাপড়ের রং (টেক্সটাইল ডাই) ব্যবহার করছিল। এছাড়া মসলার গুঁড়ার সঙ্গে ধানের তুষ (রাইস ব্র্যান), যা মূলত গো-খাদ্য তা মিশ্রণ করার প্রমাণ মিলেছে।
নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রশিদুল ইসলামের নেতৃত্বে পরিচালিত ভ্রাম্যমাণ আদালতে আল-আমিন মসলা মিল কর্তৃপক্ষ ভেজাল মেশানোর বিষয়টি স্বীকার করে। পরে তিন লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার স্বার্থে এবং জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় এ ধরনের ভেজালবিরোধী অভিযান নিয়মিতভাবে চলমান থাকবে।
এসআর