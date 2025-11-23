  2. দেশজুড়ে

উপকূলের লবণাক্ত মাটিতে নতুন আশা ‘বিনা ধান-১০’

আহসানুর রহমান রাজিব
আহসানুর রহমান রাজিব আহসানুর রহমান রাজিব , সাতক্ষীরা
প্রকাশিত: ১২:১৭ পিএম, ২৩ নভেম্বর ২০২৫
উপকূলের লবণাক্ত মাটিতে নতুন আশা ‘বিনা ধান-১০’

উপকূলীয় অঞ্চলের লবণাক্ততা, জলাবদ্ধতা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে কৃষকদের চাষযোগ্য জমি দিনদিন সংকুচিত হচ্ছে। সামনে বোরো মৌসুম, কিন্তু সেচ সংকট, খরা ও বেড়ে যাওয়া লবণাক্ততা কৃষকদের মনে দুশ্চিন্তা আরও বাড়িয়েছে। তবে এই সংকটের মধ্যেই আশার আলো দেখিয়েছে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বিনা) উদ্ভাবিত কয়েকটি লবণ সহনশীল ধানের জাত। বিশেষ করে বিনা ধান-১০, বিনা ধান-২৫, বিনা ধান-১৭, বিনা ধান-২৩ ও বিনা ধান-১৯ এখন কৃষকদের কাছে নতুন সম্ভাবনার সমাধান হয়ে উঠেছে।

খুলনা অঞ্চলের সাতক্ষীরা, শ্যামনগর, কালিগঞ্জ, আশাশুনি ও দেবহাটার উপকূলীয় জমিতে এসব জাতের ধান ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছে। কৃষকদের মতে, অনিশ্চিত আবহাওয়া, লবণাক্ততা ও ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষতি সত্ত্বেও এসব জাত জমিতে টিকে থাকে ও পর্যাপ্ত ফলন নিশ্চিত করে। কৃষি বিভাগ বলছে, জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এসব জাত আগামী দিনে উপকূলীয় কৃষির মেরুদণ্ড হয়ে উঠবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব, সেচ সংকট, লবণাক্ততা বৃদ্ধি ও অব্যবস্থাপনার কারণে সাতক্ষীরার উপকূলজুড়ে কৃষকদের চাষাবাদ এখন চরম ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এ অবস্থায় সঠিক জাত নির্বাচন, জৈব সার ও বালাইনাশকের সঠিক ব্যবহার এবং সেচ ব্যবস্থাপনায় কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছেন কৃষি বিশেষজ্ঞরা। বিশেষ করে জমির পাশে ছোট ছোট মিনি পুকুর খননের মাধ্যমে সেচের পানি সংরক্ষণ করে কৃষকরা অনেকটা উপকার পেতে পারেন বলে মত দিয়েছেন তারা।

আরও পড়ুন:
অবকাঠামো সংকটে থেমে আছে ভোমরা বন্দরের উন্নয়ন
পর্যটন মৌসুমে নির্জন সুন্দরবন, সাতক্ষীরা রেঞ্জে শুধুই হতাশা

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) সাতক্ষীরা উপকেন্দ্রের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মিলন কবীর জাগো নিউজকে বলেন, ‘বোরো ধান চাষে প্রচুর পানির প্রয়োজন হয়। উপকূলীয় এলাকায় এমনিতেই স্বাদু পানির সংকট, তার ওপর লবণাক্ততা বেশি। তাই আগাম ও লবণসহিষ্ণু জাত নির্বাচন করলে কৃষকরা ক্ষতির ঝুঁকি অনেকটা কমিয়ে আনতে পারবেন।’

‘বোরো ধান চাষে প্রচুর পানির প্রয়োজন হয়। উপকূলীয় এলাকায় এমনিতেই স্বাদু পানির সংকট, তার ওপর লবণাক্ততা বেশি। তাই আগাম ও লবণসহিষ্ণু জাত নির্বাচন করলে কৃষকরা ক্ষতির ঝুঁকি অনেকটা কমিয়ে আনতে পারবেন।’

লবণাক্ত এলাকায় উপযোগী জাত ‘বিনা ধান-১০’

লবণাক্ত এলাকায় বোরো মৌসুমে যে কয়েকটি ধান ভালো ফলন দেয়, এর মধ্যে বিনা ধান-১০ অন্যতম। বিনার বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মিলন কবীর জানান, বিনা ধান-১০ একটি উচ্চ ফলনশীল, আগাম বোরো জাত, যা আলোক-অসংবেদনশীল এবং উন্নত গুণাগুণসম্পন্ন। এই ধান সাধারণ জাতের তুলনায় ১০ থেকে ১৫ দিন আগে কাটা যায়, ফলে লবণাক্ততার মাত্রা তীব্র হওয়ার আগেই কৃষক ধান সংগ্রহ করতে পারেন। এর জীবনকাল ১২৫-১৩০ দিন।

বিনা ধান-১০ চারা অবস্থায় ১২-১৪ ডিএস/মিটার ও কুশি থেকে পাকার সময় পর্যন্ত ১০-১২ ডিএস/মিটার পরিমাণ লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে। এজন্য সাতক্ষীরার শ্যামনগর, কালিগঞ্জ, আশাশুনি ও দেবহাটার লবণাক্ত এলাকায় এটি অত্যন্ত উপযুক্ত। লবণাক্ত জমিতে প্রতি হেক্টরে গড়ে ৫.৫ টন এবং স্বাভাবিক জমিতে ৮.৫ টন পর্যন্ত ফলন পাওয়া যায়।

তিনি আরও জানান, কলারোয়া, তালা ও সাতক্ষীরা সদরের স্বাভাবিক জমিতে বিনা ধান-২৫ খুবই ভালো ফলন দেয়। এটি আলোক-অসংবেদনশীল, ১৪৩-১৪৫ দিনের জীবনকাল এবং প্রতি হেক্টরে গড়ে ৭.৬ টন ফলন দেয়।

অন্যদিকে বিনাধান-২৫ একটি সুগন্ধি ও উচ্চমানের কোয়ালিটি চাল, যা স্বল্প সময়ে (১২৫-১৩০ দিন) প্রস্তুত হয়। এটি রোগবালাই সহনশীল এবং লবণসহনীয় হওয়ায় বাড়তি সারের প্রয়োজন দেখা যায় না।

বিনাধান-১৭ উচ্চ ফলনশীল, স্বল্প সময়ের মধ্যেই চাষযোগ্য এবং ২০-২৫ দিনের চারারোপণ উপযোগী। এই জাতের ফসলে সারের ব্যবহার তুলনামূলকভাবে কম লাগে। প্রতি গাছে বেশি শীষ ধরে এবং ফলনও বেশি মেলে।

বিনাধান-২৩ ও বিনাধান-১৯ জলাবদ্ধতা ও খরাপ্রবণ অঞ্চলের জন্য অত্যন্ত কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে। বিশেষ করে বিনাধান-২৩ দীর্ঘস্থায়ী জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে, আর বিনাধান-১৯ খরা সহনশীল ও স্বল্পসময়ের মধ্যে ভালো ফলন দেয়।

ধানের পাশাপাশি বিনাসরিষা-৯ উপকূলীয় কৃষকের কাছে বর্তমানে একটি সফল বিকল্প হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এই জাতটি ৪৫ থেকে ৬৫ দিনেই প্রস্তুত হয় এবং সামান্য লবণাক্ত জমিতেও চাষযোগ্য। ফলনের পাশাপাশি এর তেলের মানও উচ্চমানসম্পন্ন।

একইভাবে, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) এর উদ্ভাবিত ব্রি-৬৭, ব্রি-৯৭ ও ব্রি-৯৯ ধানও লবণাক্ত এলাকায় সফলভাবে চাষযোগ্য বলে জানিয়েছেন প্রতিষ্ঠানটির সাতক্ষীরা আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. সাজ্জাদুর রহমান।

‘এ অঞ্চলের চাষ পুরোপুরি সেচনির্ভর। ভূগর্ভস্থ পানি লবণাক্ত হওয়ায় সেচের পানি না থাকলে বিশাল অঙ্কের জমি পতিত পড়ে থাকে। তাই পুকুর ও খালগুলোকে মিষ্টি পানির আধারে পরিণত করা জরুরি।’

বিনাধান-১০ স্থানীয় কৃষকদের কাছে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়। এই জাতটি বোরো মৌসুমে চাষযোগ্য এবং ১২ থেকে ১৪ ডিএস/মিটার পর্যন্ত লবণাক্ত পানি সহ্য করতে সক্ষম। কুঁড়ি অবস্থা থেকে পরিপক্ব পর্যায় পর্যন্ত টিকে থাকে এবং প্রতি হেক্টরে উচ্চ ফলন দেয়।

অন্যদিকে বিনাধান-২৫ একটি সুগন্ধি ও উচ্চমানের কোয়ালিটি চাল, যা স্বল্প সময়ে (১২৫-১৩০ দিন) প্রস্তুত হয়। এটি রোগবালাই সহনশীল এবং লবণসহনীয় হওয়ায় বাড়তি সারের প্রয়োজন দেখা যায় না।

বিনাধান-১৭ উচ্চ ফলনশীল, স্বল্প সময়ের মধ্যেই চাষযোগ্য এবং ২০-২৫ দিনের চারারোপণ উপযোগী। এই জাতের ফসলে সারের ব্যবহার তুলনামূলকভাবে কম লাগে। প্রতি গাছে বেশি শীষ ধরে এবং ফলনও বেশি মেলে।

বিনাধান-২৩ ও বিনাধান-১৯ জলাবদ্ধতা ও খরাপ্রবণ অঞ্চলের জন্য অত্যন্ত কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে। বিশেষ করে বিনাধান-২৩ দীর্ঘস্থায়ী জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে, আর বিনাধান-১৯ খরা সহনশীল ও স্বল্পসময়ের মধ্যে ভালো ফলন দেয়।

ধানের পাশাপাশি বিনাসরিষা-৯ উপকূলীয় কৃষকের কাছে বর্তমানে একটি সফল বিকল্প হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এই জাতটি ৪৫ থেকে ৬৫ দিনেই প্রস্তুত হয় এবং সামান্য লবণাক্ত জমিতেও চাষযোগ্য। ফলনের পাশাপাশি এর তেলের মানও উচ্চমানসম্পন্ন।

আরও পড়ুন:
মাঠের অভাবে বিপন্ন শৈশব
সুন্দরবনে নষ্ট হচ্ছে জব্দ হাজারো নৌকা-ট্রলার

ব্রি ধানের বৈশিষ্ট্য

ব্রি ধান৬৭ লবণাক্ত এলাকায় বোরো চাষের জন্য অত্যন্ত জনপ্রিয়। এটি চারা অবস্থায় ১২-১৪ ডিএস/মিটার এবং অন্যান্য ধাপে ৮ ডিএস/মিটার পর্যন্ত লবণ সহ্য করতে পারে, যা বিদ্যমান ব্রি ধান-২৮ জাতের পক্ষে সম্ভব নয়। জীবনকাল ১৪০-১৫০ দিন এবং ফলন ৩.৮ থেকে ৭.৪ টন পর্যন্ত।

ব্রি ধান৯৭ জাতটির চাল মাঝারি মোটা, জীবনকাল ১৪৮-১৫৫ দিন এবং লবণ সহনক্ষমতা প্রতি ধাপে ৮-১০ ডিএস/মিটার। এই জাত ব্রি ধান৬৭ থেকেও বেশি লবণ সহনশীল, এবং প্রতি হেক্টরে গড়ে ৩.৯৩ থেকে ৫.৯৫ টন ফলন দেয়।

এদিকে বিএডিসি সাতক্ষীরা অঞ্চলে এ বছর বোরো মৌসুমের জন্য ব্রিধান ৬৭, ৮৮, ১০১, ১০২ ও হাইব্রিড এসএল-৮এইচ জাতের বীজ সরবরাহ করছে।

উপকূলের মাটিতে লবণাক্ততার মাত্রা কত?

সাতক্ষীরার উপকূলে মাটি ও পানিতে মৌসুম অনুযায়ী লবণাক্ততার ওঠানামা দেখা যায়। কৃষি বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, মার্চ থেকে মে মাসে মাটিতে লবণাক্ততার মাত্রা ১৫ থেকে ২৫ দশমিক ৪ ডেসিসিমেন্স/মিটার পর্যন্ত থাকে। বর্ষার পর জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর নাগাদ তা কমে গিয়ে দাঁড়ায় মাত্র ২ থেকে ৫ দশমিক ৬ ডিএস/মিটার।

‘বর্তমানে আমরা সাতক্ষীরার শ্যামনগর, আশাশুনি, দেবহাটা ও কালিগঞ্জের উপকূলীয় কৃষি জমিতে এসব ধান চাষের ব্যাপক বিস্তার ঘটাচ্ছি। কৃষকেরা এখন আর আগের মতো ক্ষতির ভয়ে ধান চাষ থেকে বিরত থাকছেন না। বরং নিজেরাই এসব জাতের বীজ ক্রয় করে চাষ করছেন। আগামী মৌসুমে এই এলাকাগুলোতে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সহনশীল জাতের ধানের চাষ অন্তত ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে বলে আমরা আশা করছি।’

ব্রি সাতক্ষীরা কার্যালয়ের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. সাজ্জাদুর রহমান জাগো নিউজকে জানান, জেলার কালিগঞ্জ অঞ্চলের কৃষি জমিতে লবণাক্ততার সর্বোচ্চ মাত্রা রেকর্ড হয়েছে ২৫ ডেসিসিমেন্স/মিটার।

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মাহবুবুল আলম আসাদ জাগো নিউজকে জানান, তথ্য অনুযায়ী নদীর পানিতে ২০২৫ সালের মার্চ থেকে জুন পর্যন্ত সর্বোচ্চ লবণাক্ততা ছিল প্রায় ৪০ ডেসিসিমেন্স/মিটার। এরপর জুলাই-সেপ্টেম্বরে নেমে আসে ৯.২২ ডেসিসিমেন্স/মিটারে।

সেচের জন্য একমাত্র ভরসা পুকুর ও খাল

ভূগর্ভস্থ পানি অতিমাত্রায় লবণাক্ত হওয়ায় শ্যামনগর ও কালিগঞ্জসহ উপকূলজুড়ে কৃষকেরা চাষাবাদের জন্য পুকুর ও খালের সংরক্ষিত পানির ওপর নির্ভরশীল। নিজস্ব পুকুর না থাকায় হাজার হাজার বিঘা জমি বোরো মৌসুমে অনাবাদি পড়ে থাকে বলে জানান শ্যামনগরের কৃষক রফিকুল ইসলাম।

একটি বেসরকারি সংস্থার জরিপে ২০২৪ সালের এক গবেষণায় পরামর্শ দেওয়া হয়, প্রতিটি গ্রামে বড় পুকুর ও জলাধার খনন ও সংরক্ষণ, অপরিকল্পিত চিংড়ি চাষ বন্ধ, খালগুলো জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত রাখা এবং বৃষ্টির পানি ধরে রাখার উদ্যোগ নেওয়ার।

সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নে বিএডিসি খাল খনন ও মিষ্টি পানি পরিবহনের প্রকল্প হাতে নিয়েছে বলে জানান সংস্থার সাতক্ষীরা কার্যালয়ের সহকারী প্রকৌশলী মো. ইবনে সিনা।

উপকূলে কমছে বোরো আবাদ

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হিসাব অনুযায়ী, সাতক্ষীরায় এবার বোরো মৌসুমে আবাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৮০ হাজার ৮০০ হেক্টর জমিতে, যা গত আমন মৌসুমের তুলনায় ৮ হাজার ৩৪৫ হেক্টর কম। বিশেষ করে শ্যামনগর ও কালিগঞ্জ উপজেলায় বোরো আবাদ আশঙ্কাজনকভাবে কমেছে, এ দুই উপজেলায় আমনের তুলনায় এবার বোরোতে ২৫ হাজার ১১০ হেক্টর জমি কম আবাদ হবে।

শ্যামনগর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা নাজমুল হুদা জাগো নিউজকে বলেন, ‘এ অঞ্চলের চাষ পুরোপুরি সেচনির্ভর। ভূগর্ভস্থ পানি লবণাক্ত হওয়ায় সেচের পানি না থাকলে বিশাল অঙ্কের জমি পতিত পড়ে থাকে। তাই পুকুর ও খালগুলোকে মিষ্টি পানির আধারে পরিণত করা জরুরি।’

কালিগঞ্জ উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ওয়াসিম উদ্দিন জাগো নিউজকে জানান, একসময় এখানে মাত্র সাড়ে ৪ হাজার হেক্টর জমিতে বোরো ধান হতো। বিএডিসির সেচ ব্যবস্থা ও খাল খননের উদ্যোগের ফলে তা এখন প্রায় সাত হাজার হেক্টরে পৌঁছেছে।

সাতক্ষীরা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক কৃষিবিদ সাইফুল ইসলাম জাগো নিউজকে বলেন, উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততা, জলাবদ্ধতা আর খরার কারণে ধান চাষ ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু বিনার উদ্ভাবিত এসব জাত আমাদের কৃষকদের জন্য আশীর্বাদ। বিনাধান-১০, ১৭, ২৩, ২৫ প্রতিটি জাতই জলবায়ু সহনশীল এবং স্থানীয় পরিবেশে উপযোগী। এই ধানগুলো শুধু টিকে থাকে না, বরং ভালো ফলনও দেয়। কৃষকের উৎপাদন খরচ কমে, লাভ বাড়ে এবং সবচেয়ে বড় কথা, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়।

তিনি আরও বলেন, ‘বর্তমানে আমরা সাতক্ষীরার শ্যামনগর, আশাশুনি, দেবহাটা ও কালিগঞ্জের উপকূলীয় কৃষি জমিতে এসব ধান চাষের ব্যাপক বিস্তার ঘটাচ্ছি। কৃষকেরা এখন আর আগের মতো ক্ষতির ভয়ে ধান চাষ থেকে বিরত থাকছেন না। বরং নিজেরাই এসব জাতের বীজ ক্রয় করে চাষ করছেন। আগামী মৌসুমে এই এলাকাগুলোতে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সহনশীল জাতের ধানের চাষ অন্তত ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে বলে আমরা আশা করছি।’

কৃষিবিদ সাইফুল ইসলাম আরও বলেন, ‘উপকূলীয় কৃষি ব্যবস্থাকে ধরে রাখতে হলে আমাদের জলবায়ু-সহনশীল জাতের ধানের দিকে দ্রুত অগ্রসর হতে হবে। বিনা ও ব্রি উদ্ভাবিত এসব জাত এখন আর শুধু পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রেই নেই, মাঠে বাস্তব ফল দিচ্ছে। আমরা মনে করি, যদি সরকারের পক্ষ থেকে আরও শক্তিশালী উদ্যোগ নেওয়া হয়, তবে এসব জাত উপকূলীয় কৃষির রূপান্তরে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখবে।’

এমএন/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।