  2. দেশজুড়ে

রংপুরে দাম কমেছে পেঁয়াজ-কাঁচামরিচের

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক রংপুর
প্রকাশিত: ১১:৫০ এএম, ২৫ নভেম্বর ২০২৫
রংপুরে দাম কমেছে পেঁয়াজ-কাঁচামরিচের

রংপুরের বাজারে সপ্তাহের ব্যবধানে কমেছে পেঁয়াজ ও কাঁচামরিচসহ কিছু সবজির দাম। সেইসঙ্গে দাম কমেছে রসুনের। তবে অপরিবর্তিত রয়েছে ডিম, চাল ডাল, মাছ ও মাংসের বাজার।

মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) রংপুর নগরীর বিভিন্ন বাজার ঘুরে দেখা যায়, খুচরা বাজারে প্রতিকেজি কাঁচামরিচ বিক্রি হচ্ছে ১১০ থেকে ১২০ টাকায়। যা গত সপ্তাহে ছিল ১২০-১৩০ টাকা। এছাড়া পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে ৯০-১০০ টাকা। যা গত সপ্তাহে ছিল ১০৫-১১০ টাকা। আর পাতা পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে গত সপ্তাহের মতোই ৫০-৬০ টাকা।

সবজি বাজার ঘুরে দেখা যায়, খুচরা পর্যায়ে প্রতি কেজি টমেটো ১৬০-১৮০ টাকা থেকে কমে ১০০-১২০ টাকা, গাজর ১৮০-২০০ টাকা থেকে কমে ৭০-৮০ টাকা, ঝিংগা গত সপ্তাহের মতো ৫০-৬০, মুলা ৩০-৩৫ টাকা, ফুলকপি ৬০-৭০ টাকা থেকে কমে ৪০-৫০ টাকা, বাঁধাকপি ৪০-৫০ টাকা থেকে কমে ৩০-৪০ টাকা, চালকুমড়া (আকারভেদে) আগের মতো ৪০-৫০ টাকা, কাঁচকলার হালি ২০-২৫ টাকা, দুদকুষি ৪০-৫০ টাকা, চিকন বেগুন ৫০-৬০ টাকা, গোল বেগুন ৮০-১০০, ঢ্যাঁড়স ৫০-৬০ টাকা, পটলের দাম কমে ৪০-৫০ টাকা, বরবটি আগের মতোই ৭০-৮০ টাকা, শিম ১০০-১১০ থেকে কমে ৭০-৮০ টাকা, পেঁপে আগের মতো ২০-২৫ টাকা, শসা ৫০-৬০ টাকা, করলা ৮০-৯০ টাকা থেকে কমে ৭০-৮০ টাকা, লাউ (আকারভেদে) ৫০-৬০ টাকা, কচুরলতি ৫০-৬০ টাকা, কচুর বই ৩০-৪০ টাকা, লেবুর হালি ১৫-২০ টাকা, প্রতিকেজি ধনেপাতা ৮০-১০০ টাকা এবং মিষ্টি কুমড়া ৪০-৫০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

অপরদিকে, দেশি আদা ১২০-১৪০ টাকা, আমদানি করা আদা ১৪০ টাকা, দেশি রসুনের দাম কমে ১০০-১২০ টাকা থেকে হয়েছে ৮০-১০০ টাকা, আমদানি করা রসুন ১৮০-২০০ টাকা, শুকনা মরিচ আগের মতো ৩৫০-৪০০ টাকা এবং প্রকারভেদে শাকের আঁটি ১৫ থেকে ২৫ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

রংপুরে দাম কমেছে পেঁয়াজ-কাঁচামরিচের

কামাল কাছনা বাজারের সবজি বিক্রেতা শফিকুল ইসলাম বলেন, দুই সপ্তাহ আগের তুলনায় আজ কিছু সবজির দাম কমেছে। মাসের শুরুতে ঝড়-বৃষ্টির কারণে সবজি বাজারে প্রভাব পড়েছিল। এখন শীতকালীন সবজির সরবরাহ বেড়েছে। আশা করা হচ্ছে, সামনে আরও দাম কমবে।

এদিকে পোলট্রি মুরগির ডিমের হালি গত সপ্তাহের মতোই দোকান ভেদে ৩৮-৪০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

বাজারে কার্ডিনাল আলু গত সপ্তাহের মতোই ২২-২৫ টাকা, শিল আলু ৪০-৪৫ টাকা, ঝাউ আলু ৩৫-৪০ টাকা, দেশি সাদা আলু ২৫-৩০ টাকা এবং বগুড়ার লাল পাগড়ি ২৫-৩০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

মুরগির বাজার ঘুরে দেখা যায়, ব্রয়লার মুরগি গত সপ্তাহের মতোই ১৬০-১৭০ টাকা, পাকিস্তানি সোনালি মুরগি ২৮০-৩০০ টাকা, দেশি মুরগি ৫০০-৫৩০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। বাজারে গরুর মাংস অপরিবর্তিত ৭২০-৭৫০ টাকা এবং খাসির মাংস ১১০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

খুচরা বাজারে এক লিটার বোতলজাত সয়াবিন তেল আগের মতো ১৮৫-১৯০ টাকা এবং খোলা সয়াবিন তেল ১৮০-২০০ টাকা, মসুর ডাল (চিকন) ১৫০-১৬০ টাকা, মাঝারি ১০০-১১০ টাকা, মুগডাল ১৬০-১৮০ টাকা, বুটের ডাল ১২০-১৩০ টাকা, খোলা চিনি ১০০-১১০ টাকা, ছোলাবুট ১০০-১১০ টাকা, প্যাকেট আটা ৫৫ টাকা, খোলা আটা ৪৫-৫০ টাকা এবং ময়দা ৬৫-৭০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

চালের বাজার ঘুরে দেখা যায়, গত সপ্তাহের মতোই স্বর্ণা (মোটা) ৪৮-৫০ টাকা, স্বর্ণা (চিকন) ৫৮-৬০ টাকা, বিআর২৮- ৭০-৭৫ টাকা, বিআর২৯- ৬০-৬৫ টাকা, জিরাশাইল ৭২-৭৫ টাকা, মিনিকেট ৮২-৮৫ এবং নাজিরশাইল ৮৫-৯০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

মাছের বাজার ঘুরে দেখা যায়, আকারভেদে রুইমাছ ৩০০-৩৮০ টাকা, টেংরা ৪০০-৫৬০ টাকা, মৃগেল ২২০-২৫০ টাকা, কারপু ২৫০-২৬০ টাকা, পাঙাশ ১৫০-২০০ টাকা, তেলাপিয়া ২০০-২৫০, কাতল ৩০০-৫০০ টাকা, বাটা ১৮০-২৪০ টাকা, শিং ৩০০-৪০০ টাকা, সিলভার কার্প ১৮০-২৬০ টাকা এবং গছিমাছ ৮০০-১২০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

জিতু কবীর/এমএন/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।