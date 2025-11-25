রংপুরে দাম কমেছে পেঁয়াজ-কাঁচামরিচের
রংপুরের বাজারে সপ্তাহের ব্যবধানে কমেছে পেঁয়াজ ও কাঁচামরিচসহ কিছু সবজির দাম। সেইসঙ্গে দাম কমেছে রসুনের। তবে অপরিবর্তিত রয়েছে ডিম, চাল ডাল, মাছ ও মাংসের বাজার।
মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) রংপুর নগরীর বিভিন্ন বাজার ঘুরে দেখা যায়, খুচরা বাজারে প্রতিকেজি কাঁচামরিচ বিক্রি হচ্ছে ১১০ থেকে ১২০ টাকায়। যা গত সপ্তাহে ছিল ১২০-১৩০ টাকা। এছাড়া পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে ৯০-১০০ টাকা। যা গত সপ্তাহে ছিল ১০৫-১১০ টাকা। আর পাতা পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে গত সপ্তাহের মতোই ৫০-৬০ টাকা।
সবজি বাজার ঘুরে দেখা যায়, খুচরা পর্যায়ে প্রতি কেজি টমেটো ১৬০-১৮০ টাকা থেকে কমে ১০০-১২০ টাকা, গাজর ১৮০-২০০ টাকা থেকে কমে ৭০-৮০ টাকা, ঝিংগা গত সপ্তাহের মতো ৫০-৬০, মুলা ৩০-৩৫ টাকা, ফুলকপি ৬০-৭০ টাকা থেকে কমে ৪০-৫০ টাকা, বাঁধাকপি ৪০-৫০ টাকা থেকে কমে ৩০-৪০ টাকা, চালকুমড়া (আকারভেদে) আগের মতো ৪০-৫০ টাকা, কাঁচকলার হালি ২০-২৫ টাকা, দুদকুষি ৪০-৫০ টাকা, চিকন বেগুন ৫০-৬০ টাকা, গোল বেগুন ৮০-১০০, ঢ্যাঁড়স ৫০-৬০ টাকা, পটলের দাম কমে ৪০-৫০ টাকা, বরবটি আগের মতোই ৭০-৮০ টাকা, শিম ১০০-১১০ থেকে কমে ৭০-৮০ টাকা, পেঁপে আগের মতো ২০-২৫ টাকা, শসা ৫০-৬০ টাকা, করলা ৮০-৯০ টাকা থেকে কমে ৭০-৮০ টাকা, লাউ (আকারভেদে) ৫০-৬০ টাকা, কচুরলতি ৫০-৬০ টাকা, কচুর বই ৩০-৪০ টাকা, লেবুর হালি ১৫-২০ টাকা, প্রতিকেজি ধনেপাতা ৮০-১০০ টাকা এবং মিষ্টি কুমড়া ৪০-৫০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।
অপরদিকে, দেশি আদা ১২০-১৪০ টাকা, আমদানি করা আদা ১৪০ টাকা, দেশি রসুনের দাম কমে ১০০-১২০ টাকা থেকে হয়েছে ৮০-১০০ টাকা, আমদানি করা রসুন ১৮০-২০০ টাকা, শুকনা মরিচ আগের মতো ৩৫০-৪০০ টাকা এবং প্রকারভেদে শাকের আঁটি ১৫ থেকে ২৫ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।
কামাল কাছনা বাজারের সবজি বিক্রেতা শফিকুল ইসলাম বলেন, দুই সপ্তাহ আগের তুলনায় আজ কিছু সবজির দাম কমেছে। মাসের শুরুতে ঝড়-বৃষ্টির কারণে সবজি বাজারে প্রভাব পড়েছিল। এখন শীতকালীন সবজির সরবরাহ বেড়েছে। আশা করা হচ্ছে, সামনে আরও দাম কমবে।
এদিকে পোলট্রি মুরগির ডিমের হালি গত সপ্তাহের মতোই দোকান ভেদে ৩৮-৪০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।
বাজারে কার্ডিনাল আলু গত সপ্তাহের মতোই ২২-২৫ টাকা, শিল আলু ৪০-৪৫ টাকা, ঝাউ আলু ৩৫-৪০ টাকা, দেশি সাদা আলু ২৫-৩০ টাকা এবং বগুড়ার লাল পাগড়ি ২৫-৩০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।
মুরগির বাজার ঘুরে দেখা যায়, ব্রয়লার মুরগি গত সপ্তাহের মতোই ১৬০-১৭০ টাকা, পাকিস্তানি সোনালি মুরগি ২৮০-৩০০ টাকা, দেশি মুরগি ৫০০-৫৩০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। বাজারে গরুর মাংস অপরিবর্তিত ৭২০-৭৫০ টাকা এবং খাসির মাংস ১১০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।
খুচরা বাজারে এক লিটার বোতলজাত সয়াবিন তেল আগের মতো ১৮৫-১৯০ টাকা এবং খোলা সয়াবিন তেল ১৮০-২০০ টাকা, মসুর ডাল (চিকন) ১৫০-১৬০ টাকা, মাঝারি ১০০-১১০ টাকা, মুগডাল ১৬০-১৮০ টাকা, বুটের ডাল ১২০-১৩০ টাকা, খোলা চিনি ১০০-১১০ টাকা, ছোলাবুট ১০০-১১০ টাকা, প্যাকেট আটা ৫৫ টাকা, খোলা আটা ৪৫-৫০ টাকা এবং ময়দা ৬৫-৭০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।
চালের বাজার ঘুরে দেখা যায়, গত সপ্তাহের মতোই স্বর্ণা (মোটা) ৪৮-৫০ টাকা, স্বর্ণা (চিকন) ৫৮-৬০ টাকা, বিআর২৮- ৭০-৭৫ টাকা, বিআর২৯- ৬০-৬৫ টাকা, জিরাশাইল ৭২-৭৫ টাকা, মিনিকেট ৮২-৮৫ এবং নাজিরশাইল ৮৫-৯০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।
মাছের বাজার ঘুরে দেখা যায়, আকারভেদে রুইমাছ ৩০০-৩৮০ টাকা, টেংরা ৪০০-৫৬০ টাকা, মৃগেল ২২০-২৫০ টাকা, কারপু ২৫০-২৬০ টাকা, পাঙাশ ১৫০-২০০ টাকা, তেলাপিয়া ২০০-২৫০, কাতল ৩০০-৫০০ টাকা, বাটা ১৮০-২৪০ টাকা, শিং ৩০০-৪০০ টাকা, সিলভার কার্প ১৮০-২৬০ টাকা এবং গছিমাছ ৮০০-১২০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।
