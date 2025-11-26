৩২ কেজি হরিণের মাংসসহ শিকারি আটক
বাগেরহাটের মোংলায় যৌথবাহিনীর অভিযানে হরিণের মাংস ও ফাঁদসহ এক চোরা শিকারিকে আটক হয়েছে।
মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) দিনগত মধ্যরাতে মোংলার কানাইনগর এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়।
কোস্ট গার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা (ঢাকা) লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
কোস্ট গার্ড জানায়, মোংলার কানাইনগর এলাকায় যৌথ অভিযান চালায় কোস্ট গার্ড ও পুলিশ। এসময় ৩২ কেজি হরিণের মাংস, দুটি মাথা, আটটি পা এবং প্রায় দুই হাজার মিটার হরিণ শিকারের ফাঁদসহ এক চোরা শিকারিকে আটক করা হয়।
বুধবার (২৬ নভেম্বর) দুপুরে আটক ব্যক্তিকে মোংলা থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে কোস্ট গার্ড।
আবু হোসাইন সুমন/এসআর/এমএস