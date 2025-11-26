  2. দেশজুড়ে

ঈশ্বরদী

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি ঈশ্বরদী (পাবনা)
প্রকাশিত: ০৮:১৮ পিএম, ২৬ নভেম্বর ২০২৫
দিনব্যাপী আয়োজিত মেলা দুই ঘণ্টায় শেষ

ঈশ্বরদীতে দুই ঘণ্টায় শেষ হয়েছে প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ ও প্রদর্শনী মেলার প্রথম দিনের আয়োজন। বুধবার (২৬ নভেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টায় শহরের ডাকবাংলো চত্বরে মেলার উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান।

সকাল ১০টায় মেলা শুরুর কথা থাকলেও নির্ধারিত সময়ের দেড়ঘণ্টা পর উদ্বোধনী আয়োজন সম্পন্ন হয়। এর দুই ঘণ্টার মাথায় দিনব্যাপী ঘোষিত মেলার পর্দা নেমে যায়। পুরো আয়োজনজুড়ে সাধারণ দর্শনার্থীর উপস্থিতি ছিল প্রায় শূন্য। মাঠে ছিলেন শুধু প্রাণিসম্পদ দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ কয়েকজন আমন্ত্রিত অতিথি।

মেলায় প্রাণী প্রদর্শন ছিল না বললেই চলে। খামারিদের উপস্থিতিও ছিল নগণ্য। অনেক খামারি পরিস্থিতি দেখে হতাশ হয়ে স্টল ছেড়ে চলে যান।

স্থানীয় জনসাধারণ ও সুশীল সমাজের অভিযোগ, কোনো ধরনের প্রচার-প্রচারণা ছাড়া হঠাৎ মেলার আয়োজন করা হয়েছে। সরকারি বাজেট খরচের জন্য লোক দেখানো মেলা করা হয়েছে।

এ বিষয়ে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা আকলিমা খাতুন বলেন, অল্প সময়ের মধ্যে মেলার আয়োজন করতে হয়েছে। এ কারণে যথাযথ প্রচার করা সম্ভব হয়নি। দর্শনার্থী কম হওয়ায় এবং পরিস্থিতি বিবেচনায় দিনব্যাপী মেলা দুপুরের আগে বন্ধ করতে হয়েছে। তবে সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে আগামীকাল থেকে মাঠ পর্যায়ে নানা কার্যক্রম চলবে। ২ ডিসেম্বর অংশগ্রহণকারীদের পুরস্কার দেওয়া হবে।

অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঈশ্বরদী সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার প্রণব কুমার ও উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আব্দুল মোমিন।

