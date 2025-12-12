জাতীয় সংসদ নির্বাচন
সিলেট বিভাগে রিটার্নিং-সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা হলেন যারা
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে রিটার্নিং কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নি কর্মকর্তা হিসেবে যারা দায়িত্বপালন করবেন, তাদের তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। এবার মাঠ প্রশাসনের পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব কর্মকর্তাদেরও দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) তফসিল ঘোষণার পর ইসি সচিব আখতার আহমেদ স্বাক্ষরিত একটি তালিকার প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।
সিলেট জেলার ছয়টি আসনে রিটার্নিং কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করবেন সিলেটের জেলা প্রশাসক সারওয়ার আলম।
সিলেট-১ আসনে সিটি করপোরেশনের ১ থেকে ৯ এবং ৩৭ থেকে ৩৯ নম্বর ওয়ার্ডের সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করবেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) পদ্মাসন সিংহ, ১০ থেকে ২১ নম্বর ওয়ার্ডের দায়িত্বে সিলেটের আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা সাইদুর রহমান।
২২ নম্বর ওয়ার্ড থেকে ২৭ ও ৩১ থেকে ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের দায়িত্বে সিলেট সদর উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মোহাম্মদ ফরহাদ হোসেন এবং সিলেট সদর উপজেলার দায়িত্বে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খোশনূর রুবাইয়াৎ।
সিলেট-২ আসনের বিশ্বনাথ উপজেলার সহকারী রিটার্নিং কমকর্তার দায়িত্ব পেয়েছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উম্মে কুলসুম রুবি এবং ওসমানীনগর উপজেলার দায়িত্বে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মুনমুন নাহার আশা।
সিলেট-৩ আসনে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড ২৮, ২৯, ৩০, ৪০, ৪১ ও ৪১ নম্বর এলাকার সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে দক্ষিণ সুরমা উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা স্বর্ণালী চক্রবর্তীকে। একই আসনের দক্ষিণ সুরমা উপজেলার দায়িত্ব পেয়েছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এস এম অনীক চৌধুরী।
এ আসনের ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার দায়িত্বে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আজিজুন্নাহার ও বালাগঞ্জ উপজেলার দায়িত্বে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মেহেদী হাসান।
সিলেট-৪ আসনে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার দায়িত্ব পেয়েছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ রবিন মিয়া, গোয়াইনঘাট উপজেলার দায়িত্বে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রতন কুমার অধিকারী এবং জৈন্তাপুর উপজেলার দায়িত্বে মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা।
সিলেট-৫ আসনের জকিগঞ্জ উপজেলার দায়িত্ব পেয়েছেন জকিগঞ্জের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাসুদুর রহমান ও কানাইঘাট উপজেলার দায়িত্বে মো. মেহেদী হাসান শাকিল।
সিলেট-৬ আসনের বিয়ানীবাজার উপজেলার জন্য সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা হলেন, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উম্মে হাবিবা মজুমদার এবং গোলাপগঞ্জ উপজেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শাখী ছেপ।
এদিকে মৌলভীবাজার জেলার চার আসনের জন্য রিটার্নিং কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন মৌলভীবাজারের জেলা প্রশাসক তৌহিদুজ্জামান পাভেল।
মৌলভীবাজার-১ আসনের বড়লেখা ও জুড়ী উপজেলার জন্য সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা হিসেবে ক্রমান্বয়ে দায়িত্ব পেয়েছেন বড়লেখা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা গালিব চৌধুরী এবং জুড়ী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মারুফ দস্তেগীর।
মৌলভীবাজার-২ আসনে সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করবেন কুলাউড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মহিউদ্দিন।
মৌলভীবাজার-৩ আসনের মৌলভীবাজার সদর অংশের দায়িত্ব পেয়েছেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. রাজিব হোসেন এবং রাজনগর অংশের জন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাহনাজ হোসেন ফারিবা।
মৌলভীবাজার-৪ আসনে শ্রীমঙ্গল উপজেলার দায়িত্ব উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. ইসলাম উদ্দিন এবং কমলগঞ্জ উপজেলা দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নাছরিন সুলতানা।
তাছাড়া সুনামগঞ্জের পাঁচ আসনের জন্য রিটার্নিং কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ ইলিয়াস মিয়া।
সুনামগঞ্জ-১ আসনের তাহিরপুর উপজেলার জন্য সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার দায়িত্ব পেয়েছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মেহেদী হাসান মানিক, ধর্মপাশা উপজেলার জন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনি রায়। একই আসনের জামালগঞ্জ উপজেলার দায়িত্বে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মুশফিকীন নূর এবং মধ্যনগর উপজেলার দায়িত্বে উজ্জ্বল রায়।
সুনামগঞ্জ-২ আসনে দিরাই উপজেলার দায়িত্ব পেয়েছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সনজীব সরকার এবং শাল্লা উপজেলার দায়িত্বে পিয়াস চন্দ্র দাস।
সুনামগঞ্জ-৩ আসনের জগন্নাথপুর ও শান্তিগঞ্জ উপজেলার দায়িত্ব পেয়েছেন ক্রমান্বয়ে জগন্নাথপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. বরকত উল্লাহ এবং শান্তিগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ শাহজাহান।
সুনামগঞ্জ-৪ আসনে সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার দায়িত্ব পেয়েছেন সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার জন্য নির্বাহী কর্মকর্তা সুলতানা জেরিন এবং বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার জন্য আবদুল মতিন খান।
সুনামগঞ্জ-৫ আসনে ছাতক উপজেলার দায়িত্ব উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ডিপ্লোমেসি চাকমা ও দোয়ারাবাজার উপজেলায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অরুপ রতন সিংহ।
তাছাড়া হবিগঞ্জ জেলায় রিটার্নিং কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন জেলা প্রশাসক আবু হাসনাত মোহাম্মদ আরেফীন।
হবিগঞ্জ-১ আসনে সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা হলেন, নবীগঞ্জ উপজেলার জন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. রুহুল আমিন এবং বাহুবল উপজেলার জন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা লিটন চন্দ্র দে।
হবিগঞ্জ-২ আসনে আজমিরীগঞ্জের সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এস এম রেজাউল করিম ও বানিয়াচং উপজেলার জন্য মাহমুদা বেগম সাথী।
হবিগঞ্জ-৩ আসনের সদর, লাখাই ও শায়েস্তাগঞ্জ উপজেলার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ফাতেমা তুজ জোহরা, সৈয়দ মুরাদ ইসলাম ও মো. নাহিদ হোসেন।
হবিগঞ্জ-৪ আসনে চুনারুঘাট উপজেলার দায়িত্বে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. জিয়াউর রহমান এবং মাধবপুর উপজেলায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. জাহিদ বিন কাশেম।
আহমেদ জামিল/আরএইচ/এএসএম