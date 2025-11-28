  2. দেশজুড়ে

বাগেরহাটে রাতের আঁধারে বিএনপির অফিসে আগুন

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি বাগেরহাট
প্রকাশিত: ১০:৫৮ এএম, ২৮ নভেম্বর ২০২৫
বাগেরহাটে রাতের আঁধারে বিএনপির অফিসে আগুন

বাগেরহাট সদরে রাতের আঁধারে বিএনপির অফিসে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। বুধবার (২৬ নভেম্বর) মধ্যরাত থেকে বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) ভোরের মাঝে কোনো একসময় উপজেলার কাড়াপাড়া গ্রামের ব্যাংকের মোড় এলাকায় কাড়াপাড়া শরৎচন্দ্র মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন অফিসে এ ঘটনা ঘটে। তবে অফিসের ভেতরের জিনিসত্রে আগুন দেওয়ায় সারাদিন বাইরে থেকে বোঝা যায়নি। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় অফিস খোলার পর বিষয়টি জানাজানি হয়।

নেতাকর্মীদের ধারণা, বুধবার রাতে পেছন দিক থেকে পেট্রোল বা অন্য কোনো জ্বালানি ঢেলে আগুন লাগানো হয়েছে। রাতে কার্যালয়ে একটি মিটিং শেষে নেতাকর্মীরা বের হয়ে যান। পরে ভোরের দিকে দুর্বৃত্তরা সুযোগ বুঝে আগুন ধরিয়ে দেয় বলে সন্দেহ তাদের। অগ্নিকাণ্ডে ৫০টি চেয়ার, জিয়াউর রহমান ও তারেক রহমানের ছবি এবং অন্যান্য আসবাবপত্র সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে।

এ বিষয়ে ওয়ার্ড বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক শেখ আলী বলেন, ‘সারাদিনে অফিস খুলিনি। সন্ধ্যায় মিটিং করার জন্য খুলে দেখি অফিসের ভেতরে সব কিছু পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ধারণা করছি রাত ৩টা থেকে ৫টার মধ্যে টিনের বেড়ার ফাঁক দিয়ে পেট্রোল দিয়ে আগুন দিয়েছে। আগুনে জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়ার ছবি পুড়ে গেছে। অফিসের প্রায় ৫০টি চেয়ার আগুনে পুড়ে গেছে। টিনের ঘর বলে সারাদিন বাইরে থেকে কিছু বোঝা যায়নি।

কাড়াপাড়া ইউনিয়ন ছাত্রদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি শেখ তানভীর বলেন, বিএনপির সিনিয়র নেতৃবৃন্দসহ বিএনপির সব অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা এ অফিসে বসেন। অফিসে পেছন থেকে পরিকল্পিতভাবে আগুন দিয়েছে। ভেতরে চেয়ারসহ সব আসবাবপত্র পুড়ে গেছে।

বাগেরহাটে রাতের আঁধারে বিএনপির অফিসে আগুন

সাধারণ সম্পাদক শেখ সাব্বির হোসেন বলেন, অফিসটি সাজানো গোছানো ছিল। অফিসের পেছনের দুই জায়গা থেকে আগুন দিয়ে ভেতরের সবকিছু পুড়িয়ে দিয়েছে। বিভিন্ন সময় আমাদের একাধিক অফিসে হামলা, ভাঙচুর, অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আমরা নোংরা রাজনীতি করতে চাই না। আশা করি প্রশাসন যথাযথ ব্যবস্থা নেবে।

কাড়াপাড়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মোল্লা আলমগীর হোসেন বলেন, স্থানীয় নেতাদের মাধ্যমে খবর শুনে ঘটনাস্থলে এসে দেখি ভেতরের সবকিছু পুড়ে শেষ। কিছু দুষ্কৃতিকারীরা বিএনপির এই অফিসে আগুন দিয়েছে। সুষ্ঠু তদন্তমূলক যারা এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত, আমরা তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।

বাগেরহাট মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাহমুদুল হাসান বলেন, পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। অভিযোগ প্রাপ্তি সাপেক্ষে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

নাহিদ ফরাজী/এমএন/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।