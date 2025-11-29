  2. দেশজুড়ে

ব্যারিস্টার খোকন

একাত্তরের ভূমিকার জন্যই জামায়াত নেতাদের ফাঁসি হয়েছে

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি নোয়াখালী
প্রকাশিত: ০৪:০৪ পিএম, ২৯ নভেম্বর ২০২৫
একাত্তরের ভূমিকার জন্যই জামায়াত নেতাদের ফাঁসি হয়েছে

একাত্তরের ভূমিকার জন্যই জামায়াত নেতাদের ফাঁসি হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ও নোয়াখালী-১ আসনের বিএনপি দলীয় সংসদ সদস্য প্রার্থী ব্যারিস্টার এ এম এম মাহবুব উদ্দিন খোকন।

শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) রাতে নোয়াখালী-১ আসনের সোনাইমুড়ি উপজেলার দেওটি ইউনিয়নের পালপাড়ায় নির্বাচনি জনসভায় এ মন্তব্য করেন।

মাহবুব উদ্দিন খোকন বলেন, বিএনপি মুক্তিযুদ্ধের দল, স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের দল। দেশ স্বাধীনে এ দলের ভূমিকা অবিস্মরণীয়। জামায়াতের জন্যই বিএনপিকে রাজাকার গালি শুনতে হয়েছে। আজ তারাই বিএনপিকে নিয়ে উল্টাপাল্টা কথা বলে।

তিনি বলেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পক্ষে মামলা পরিচালনা করায় স্বৈরাচার আওয়ামী লীগ সরকার আমার বিরুদ্ধে ৪১টি মামলা দিয়েছে। এসব মামলায় আমাকে জেলে যেতে হয়েছে। এমনকি আমাকে গুলি করে হত্যার চেষ্টাও করেছে আওয়ামী লীগ।

নেতাকর্মীদের উদ্দেশে খোকন বলেন, আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে আন্দোলন করায় বিএনপির লাখ লাখ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়েছে। এসময় অনেকের ওপর হামলা ও হত্যা-গুমের শিকার হতে হয়েছে। আপনার ধানের শীষের জন্য কাজ করুন। নির্বাচন বানচালের কোনো ষড়যন্ত্র দেখলে সমন্বিতভাবে তা প্রতিহতের প্রস্তুতি নিন।

জনসভায় সোনাইমুড়ী উপজেলা বিএনপি'র যুগ্ম আহ্বায়ক দেলোয়ার হোসেন পিন্টুর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন, নোয়াখালী জেলা বিএনপির আহ্বায়ক মাহবুব আলমগীর আলো, সদস্য সচিব হারুনুর রশিদ আজাদ, যুগ্ম-আবায়ক অ্যাডভোকেট এবিএম জাকারিয়া, সোনাইমুড়ী উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক দিদার হোসেন, সদস্যসচিব কুতুব উদ্দিন সানি প্রমুখ।

ইকবাল হোসেন মজনু/কেএইচকে/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।