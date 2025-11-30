বগুড়ায় স্ত্রীকে কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে হত্যা, স্বামী আটক

বগুড়ায় স্ত্রীকে কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে হত্যা, স্বামী আটক
বগুড়ার নন্দীগ্রামে কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে গৃহবধূকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে স্বামীর বিরুদ্ধে। শনিবার (২৯ নভেম্বর) দুপুর আড়াইটার দিকে উপজেলার থালতা মাঝগ্রাম ইউনিয়নের বাঁশো গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। নিহত ওই গৃহবধূর নাম মোর্শেদা বেগম (৪৫)।
খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে ও হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত কুড়ালসহ অভিযুক্ত স্বামী তয়েজ উদ্দিনকে (৫০) আটক করেছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এদিন বেলা আড়াইটার দিকে মোর্শেদা বেগম বাথরুম থেকে বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্বামী তয়েজ উদ্দিন কুড়াল দিয়ে তাকে এলোপাতাড়ি কোপাতে শুরু করেন। গুরুতর জখম অবস্থায় ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। স্ত্রীকে হত্যার পর তয়েজ উদ্দিন নিজের ঘরের দোতলায় গিয়ে অবস্থান নেন।
ইউপি সদস্য শামছুর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, তয়েজ উদ্দিন দীর্ঘদিন ধরে মানসিক রোগে ভুগছিলেন। প্রাথমিক ধারণা, মানসিক অসুস্থতার কারণেই তিনি এমন নৃশংস কাণ্ড ঘটিয়েছেন।
এ বিষয়ে নন্দীগ্রাম সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার নুরুজ্জামান চৌধুরী বলেন, ‘খবর পাওয়ার পরপরই আমরা বাঁশো গ্রামে যাই। নিহতের মরদেহ ও হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত কুড়ালটি উদ্ধার করা হয়েছে। একই সঙ্গে অভিযুক্ত স্বামী তয়েজ উদ্দিনকে আটক করা হয়েছে।’
তিনি আরও জানান, নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
এমএন/এমএস