খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় ঝিনাইদহে বিএনপির দোয়া মাহফিল

খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় ঝিনাইদহে বিএনপির দোয়া মাহফিল
বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় ঝিনাইদহে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা বিএনপির উদ্যোগে এ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।
রোববার (৩০ নভেম্বর) বাদ মাগরিব জেলা শহরের উজির আলী স্কুল অ্যান্ড কলেজের সামনে জেলা বিএনপির কার্যালয়ে এ দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।
জেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি মো. আক্তারুজ্জামানের সভাপতিত্বে দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন মাওলানা আল মাহাদী লিপিয়ার।
এসময় উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি মুন্সি কামাল আজাদ পান্নু, আনোয়ারুল ইসলাম বাদশা, সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনা, সিনিয়র যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মজিদ বিশ্বাস, এম শাহজাহান আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক সাজেদুর রহমান পপপু, মহিলা দলের সভাপতি অধ্যক্ষ কামরুন্নাহার লিজি, সাধারণ সম্পাদক তহুরা খাতুন ও ছাত্রদলের সভাপতি এসএম সমিনুজ্জামান সমিন।
এ সময় সাবেক প্রধানমন্ত্রী, বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদার জিয়ার রোগমুক্তি ও সুস্থতা কামনায় বিশেষ দোয়া মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। মোনাজাতে বলা হয়, বেগম খালেদা জিয়া দেশের মানুষের জন্য সারাজীবন লড়াই করে গেছেন। গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও জনগণের ভোটের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য তিনি কখনো মাথানত করেননি। দেশের এ ক্রান্তিলগ্নে আজ বেগম খালেদা জিয়াকে প্রয়োজন। দেশবাসী আজ মহান আল্লাহর দিকে চেয়ে আছেন।
