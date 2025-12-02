পদত্যাগ করে ছাত্র অধিকার পরিষদে যোগ দিলেন ছাত্রদল নেতা

  2. দেশজুড়ে

পটুয়াখালীর গলাচিপা উপজেলার রতনদি তালতলী ইউনিয়ন ছাত্রদলের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মো. হাবিবুর রহমান শিপলু পদত্যাগ ছাত্র অধিকার পরিষদে যোগ দিয়েছেন। সোমবার (২ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় তিনি ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে এ ঘোষণা দেন। ছাত্র অধিকার পরিষদের গলাচিপা উপজেলা সভাপতি আরিফ বিল্লাহ যোগদানের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

জানা যায়, ২০২২ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি গলাচিপা উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক ও সদস্যসচিবের স্বাক্ষরে ঘোষিত ৩১ সদস্যের আহ্বায়ক কমিটিতে যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক পদ পান শিপলু।

পদত্যাগের কারণ জানতে চাইলে হাবিবুর রহমান শিপলু বলেন, ‘আমি দীর্ঘদিন ধরে নুরুল হক নুর (গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি) ভাইয়ের রাজনীতি অনুসরণ করি। তিনি যেকোনো আন্দোলনে সবসময় সামনের সারিতে ছিলেন। তার স্পষ্টবাদিতা ও দেশসংক্রান্ত চিন্তাধারা আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে। এজন্য নিজের বিশ্বাসের জায়গা থেকে আমি ছাত্র অধিকার পরিষদের রাজনীতিতে যুক্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সেই কারণেই ছাত্রদলের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক পদ থেকে পদত্যাগ করেছি।’

তিনি আরও জানান, ব্যক্তিগতভাবে কোনো চাপ বা দ্বন্দ্বের কারণে নয় বরং রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি আকর্ষণ থেকেই তিনি নতুন প্ল্যাটফর্মে যোগ দিয়েছেন।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে গলাচিপা উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক এম রুবেল দুর্জয় বলেন,
‘আমি নিশ্চিত না যে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে পদত্যাগ করেছেন কিনা। তবে আমার মনে হয়, তার বড় ভাই যেহেতু গণঅধিকার পরিষদের সঙ্গে সম্পৃক্ত, সেজন্য পারিবারিক প্রভাব থেকেই তিনি ওই দলে যোগ দিয়েছেন।’

গলাচিপা উপজেলা ছাত্র অধিকার পরিষদের সভাপতি আরিফ বিল্লাহ বলেন, শিপলু ছাত্রদলের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক পদে ছিলেন তিনি আমাদের নেতা সাবেক ডাকসু ভিপি নুরুল হক নুর ভাইয়ের রাজনীতিকে পছন্দ করে আমাদের ছাত্র অধিকার পরিষদে যোগ দিয়েছেন। ইতোমধ্যে তিনি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন ও ছাত্রদল থেকে পদত্যাগ করেছেন। আমরা তাকে ছাত্র অধিকার পরিষদে গ্রহণ করে নিয়েছি। আগামী রাজনৈতিক কার্যক্রমে তিনি আমাদের সঙ্গে থাকবেন।

