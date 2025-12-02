পাবনায় বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষে পিস্তল হাতে ভাইরাল যুবক গ্রেফতার

  2. দেশজুড়ে

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি ঈশ্বরদী (পাবনা)
প্রকাশিত: ০২:৩৪ পিএম, ০২ ডিসেম্বর ২০২৫
পাবনার ঈশ্বরদীতে বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষে পিস্তল হাতে ভাইরাল যুবক তুষার মণ্ডলকে (২১) গ্রেফতার করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

সোমবার (১ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় পাশ্ববর্তী জেলা সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার ধানবান্ধি এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। এসময় সংঘর্ষে ব্যবহৃত সেই পিস্তল ও দুই রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) সকালে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ।

গ্রেফতার তুষার মণ্ডল ঈশ্বরদী উপজেলার ভেলুপাড়ার আবু তাহেরের ছেলে। জামায়াত প্রার্থী আবু তালেব মণ্ডলের সঙ্গে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তুষারে ছবি দেখিয়ে বিএনপি নেতাকর্মীরা তাকে জামায়াতকর্মী দাবি করলেও তা অস্বীকার করেছে জামায়াত।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত ২৭ নভেম্বর ঈশ্বরদীর চরগড়গড়ি মোড়ে জামায়াত ও বিএনপির এমপি প্রার্থী সমর্থকদের মাঝে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এসময় তুষার মণ্ডল প্রকাশ্যে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র প্রদর্শন করে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। এ ঘটনায় পাল্টাপাল্টি অভিযোগে জামায়াত ও বিএনপি ঈশ্বরদী থানায় মামলা করে। এরপর থেকে তুষার পলাতক থাকলেও গত সোমবার সন্ধ্যায় সিরাজগঞ্জের সদর উপজেলার ধানবান্ধী এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। এরপর তার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী তাকে সঙ্গে নিয়ে অভিযান চালিয়ে ঈশ্বরদীর ভেলুপাড়ার বালুতে পুঁতে রাখা একটি পিস্তল ও দুই রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়।

এ ব্যাপারে পাবনা জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাশিদুল ইসলাম বলেন, ওই সংঘর্ষের ঘটনার পর থেকে তুষার পলাতক ছিল। সোমবার সন্ধ্যায় তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। দুই রাউন্ড গুলিসহ সংঘর্ষে প্রদর্শিত আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে তাকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়।

