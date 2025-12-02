  2. দেশজুড়ে

মেয়ে থেকে হঠাৎ ছেলে, পরিবারে আনন্দ-এলাকায় বিস্ময়

প্রকাশিত: ০৪:৫৯ পিএম, ০২ ডিসেম্বর ২০২৫
ছেলে হওয়ার পর জুবাইদা আক্তার আখির নাম রাখা হয়েছে ‘তানভীর ইসলাম’

পটুয়াখালী সদর উপজেলার ছোটবিঘাই ইউনিয়নে মেয়ে থেকে ছেলেতে রূপান্তরের ঘটনা ঘটেছে। পরিবারের সদস্য ও প্রতিবেশীরা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তবে জন্মগত ক্রোমোজমগত সমস্যা বা হরমোনের অসামঞ্জস্যতার কারণে এমনটি হয় বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক।

লিঙ্গ পরিবর্তনের আগে তার নাম ছিল জুবাইদা আক্তার আখি (১২)। বর্তমানে তার নতুন নাম রাখা হয়েছে ‌‘তানভীর ইসলাম’। এ ঘটনা এলাকায় কৌতূহল ও বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, প্রায় দুই মাস আগে আখির শরীরে অস্বাভাবিক পরিবর্তন দেখা দিতে শুরু করে। নাক-মুখ দিয়ে রক্ত পড়া, দুর্বলতা ও অসুস্থতার কারণে তাকে স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা করানো হয়। কিছুদিন সুস্থ থাকলেও হঠাৎ এক সকালে আখি তার শরীরে বড় ধরনের পরিবর্তন অনুভব করে। বিষয়টি দেখে পরিবার দ্রুত ঢাকার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চিকিৎসকেরা জানান, আখি আসলে ‘ছেলে’ হিসেবে বিকশিত হচ্ছে, যা জন্মগত হরমোনগত জটিলতা বা যৌনাঙ্গ-সংক্রান্ত বিরল সমস্যার ফল হতে পারে।

বর্তমান নাম তানভীরের বাবা আবুল কালাম চৌকিদার বলেন, ‘এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়েছে। প্রথমে খুব ভয় পেয়েছিলাম, কেননা মেয়ে অসুস্থ ছিল। ঢাকায়-বরিশালে অনেক ডাক্তার দেখিয়েছি। এখন দেখছি আল্লাহ আমাদের এমন কিছু দিলেন যা ভাবতেই পারিনি। তবে চিকিৎসার খরচ মেটাতে গিয়ে এখন আমরা অনেক আর্থিক সংকটে আছি।’

তানভীরের দাদা মজিদ চৌকিদার বলেন, ‘আমাদের পরিবারে আগে শুধু দুই মেয়ে নাতি ছিল। কালামের ইচ্ছে ছিল একটি ছেলেসন্তান। আল্লাহ সেই ইচ্ছে এমনভাবে পূরণ করেছেন, যা মানুষ শুধু গল্পে শোনে। আমরা খুশি আবার অবাকও।’

প্রতিবেশী মোশারেফ হোসেন বলেন, ‘বইতে পড়েছি, গল্পে শুনেছি এমন পরিবর্তন হতে পারে। কিন্তু বাস্তবে দেখবো ভাবিনি। ছোটবেলা থেকে মেয়েটাকে মেয়ে হিসেবেই দেখেছি। হঠাৎ শুনলাম ছেলে হয়ে গেছে! পরে বাড়িতে গিয়ে বুঝলাম ঘটনা সত্যিই ভিন্ন ধরনের। আল্লাহর সৃষ্টি অনেক রহস্যময়।’

ছেলেতে রূপান্তরিত হওয়া তানভীর ইসলাম বলেন, ‘মাদরাসায় আমার অনেক বান্ধবী ছিল। শারীরিক পরিবর্তনের পর বুঝলাম আগের মতো ওদের সঙ্গে চলাফেরা করা ঠিক হবে না। এটা ভেবে মনটা খারাপ হয়। কিন্তু শরীর এখন আগের চেয়ে ভালো লাগে। মনে হয় নতুন করে শুরু করছি।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমি ভবিষ্যতে একজন ভালো ইসলামি সংগীতশিল্পী হতে চাই। ছোটবেলা থেকেই গাইতে ভালো লাগে। সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন যাতে ভালো মানুষ হতে পারি।’

এ বিষয়ে পটুয়াখালীর সিভিল সার্জন ডা. মোহাম্মদ খালেদুর রহমান মিয়া বলেন, ‘বৈজ্ঞানিকভাবে কেউ হঠাৎ মেয়ে থেকে ছেলে হয়ে যায়—এমনটা সম্ভব নয়। তবে জন্মগত ক্রোমোজোমগত সমস্যা, হরমোনের অসামঞ্জস্যতা বা যৌনাঙ্গে অস্পষ্টতা থাকা শিশুদের ক্ষেত্রে বয়ঃসন্ধিকালে শারীরিক পরিবর্তন দেখা দিতে পারে। রোগীকে পরীক্ষা না করে সুনির্দিষ্ট মন্তব্য করা কঠিন।’

