পটুয়াখালী-২
দাঁড়িপাল্লার মাসুদের প্রতিদ্বন্দ্বী ধানের শীষের শহিদুল আলম
পটুয়াখালী-২ (বাউফল) আসনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী হয়ে এতদিন আলোচনায় ছিলেন দলের ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সেক্রেটারি শফিকুল ইসলাম মাসুদ। প্রথম দফায় আসনটিতে প্রার্থী দেয়নি বিএনপি। অবশেষে এই আসনে ধানের শীষের মনোনয়ন পেলেন পটুয়াখালী জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য শহিদুল আলম তালুকদার।
বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
বাউফল আসনে বিএনপির দলীয় মনোনয়ন প্রত্যাশা করে মোট ছয়জন প্রার্থী আবেদন করেছিলেন। তাদের মধ্যে থেকে দল চূড়ান্তভাবে শহিদুল আলম তালুকদারকে বেছে নিয়েছে।
ভোটাররা বলছেন, শেষমেশ বিএনপি প্রার্থী দেওয়ায় আসনটিতে নির্বাচনি চূড়ান্ত আমেজ শুরু হলো। এই আসনে ধানের শীষের সঙ্গে দাঁড়িপাল্লার হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে।
মাহমুদ হাসান রায়হান/এসআর/জেআইএম