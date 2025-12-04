  2. দেশজুড়ে

সিলেট-৪

বিএনপির মনোনয়ন পেলেন সাবেক মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি সিলেট
প্রকাশিত: ০৬:১৯ পিএম, ০৪ ডিসেম্বর ২০২৫
বিএনপির মনোনয়ন পেলেন সাবেক মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী

অবশেষে সিলেট-৪ আসনে বিএনপির প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন পেলেন সাবেক সিটি মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী। বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) বিকেলে ঢাকার গুলশানে দলটির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তার নাম আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন।

মনোনয়ন ঘোষণার প্রথম দফায় সিলেট–৪ ও সিলেট–৫ আসন খালি থাকায় জেলাজুড়ে নানা জল্পনা-কল্পনা তৈরি হয়েছিল। ওই সময়ে আরিফুল হক দ্রুত ঢাকায় গিয়ে দলের নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে একাধিক বৈঠক করেন। পরে সিলেটে ফিরে তিনি নিজ উদ্যোগে সিলেট–৪ আসনে সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে প্রচারণা চালাতে থাকেন। গোয়াইনঘাট, কোম্পানীগঞ্জ ও জৈন্তাপুরের গ্রামাঞ্চলে গিয়ে ধানের শীষের পক্ষে সমর্থন আদায়ে ব্যস্ত সময় কাটান তিনি।

অন্যদিকে এ আসনে দীর্ঘদিন ধরে মনোনয়ন প্রত্যাশী গোয়াইনঘাটের সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান হাকিম চৌধুরী, বিএনপির কেন্দ্রীয় সহ–সাংগঠনিক সম্পাদক মিফতাহ সিদ্দিকীসহ আরও কয়েকজন সক্রিয়ভাবে মনোনয়ন চাইছিলেন। তাদের কর্মী–সমর্থকেরা আরিফুল হকের প্রার্থিতার বিরুদ্ধে প্রচারণাও চালান।

এসব বিরোধিতা ও সমালোচনার মধ্যে নিজের প্রচার কার্যক্রমে অবিচল ছিলেন আরিফুল হক। তিনি জানিয়ে আসছিলেন, মাঠের মানুষ ও তৃণমূল নেতাদের সাড়া তাকে আরও অনুপ্রাণিত করছে।

শেষ পর্যন্ত বৃহস্পতিবার বিকেলে দলের মহাসচিব সিলেট–৪ আসনের প্রার্থী হিসেবে তার নাম ঘোষণা করলে তাকে ঘিরে থাকা অনিশ্চয়তা কেটে যায়। মনোনয়ন পাওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়লে তার সমর্থকরা স্বস্তি প্রকাশ করেন এবং অনেকে আনন্দ মিছিলেও যোগ দেন।

আহমেদ জামিল/আরএইচ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।