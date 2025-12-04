কোনো ফ্যাসিবাদের কাছে মাথা নত করবো না: শিবির সভাপতি
ইসলামী ছাত্র শিবিরের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি জাহিদুল ইসলাম বলেছেন, ‘দেশকে এগিয়ে নিতে হলে রাজনৈতিক দলগুলোকে কাঁদা ছোড়াছুড়ির বন্ধ করতে হবে। দেশে আমরা আর কোনো হত্যা চাঁদাবাজি বা দখলদারিত্বে রাজনীতি চাই না। আমরা কোনো ফ্যাসিবাদের কাছে মাথা নত করবো না। বাংলাদেশে একটি উদার রাজনীতির প্রচলন ঘটুক। সেই সঙ্গে মেধাবী ছাত্রসমাজকে জনসম্পদে পরিণত করা গেলে বাংলাদেশ পৃথিবীর বুকে একটি উন্নত রাষ্ট্র করা সম্ভব।’
বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) দুপুরে গাইবান্ধা জেলা শহরের স্বাধীনতা প্রাঙ্গণ মাঠে ছাত্র ও যুব সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব বলেন।
তিনি বলেন, ‘দেশকে এগিয়ে নিতে হলে তরুণ সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। রাষ্ট্রের উন্নয়নে মেধাবী শিক্ষার্থীদের কাজে লাগাতে হবে। ট্যাগিংয়ের রাজনীতি বন্ধ না হলে পতিত স্বৈরাচাররা মাথা চাড়া দিবে। দেশের স্বার্থে সব রাজনৈতিক দলগুলোকে এক সঙ্গে কাজ করার আহ্বান করেন তিনি।’
গাইবান্ধা জেলা জামায়াতে ইসলামী সহকারী সেক্রেটারি মো. ফয়সাল কবির রানা সভাপতিত্বে সমাবেশে অন্যান্যদের মধ্য বক্তব্য দেন, জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিস সূরা সদস্য ডা. আব্দুর রহিম, জেলা জামায়াতে আমির আবদুল করিম, সিনিয়র নায়েবে আমির বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল ওয়ারেস, নায়েবে আমির অধ্যাপক মাজেদুর রহমান মাজেদ, নায়েবে আমির অধ্যক্ষ নজরুল ইসলাম লেবু প্রমুখ।
আনোয়ার আল শামীম/আরএইচ/জেআইএম