চলে গেলেন বিখ্যাত জ্যাম্বস্‌ গ্রুপের বাবুল

প্রকাশিত: ০৯:০৬ পিএম, ০৬ ডিসেম্বর ২০২৫
রুহুল আমিন বাবুল ছিলেন জ্যাম্বস্‌ গ্রুপের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য

ঢালিউড অভিনেত্রী ও নৃত্যশিল্পী নূতনের স্বামী রুহুল আমিন বাবুল মারা গেছেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন। তার বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। রুহুল আমিন বাবুল দীর্ঘদিন ধরে ক্যানসারে ভুগছিলেন। তার মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির কার্যনির্বাহী সদস্য সনি রহমান।

রুহুল আমিন বাবুল ছিলেন চলচ্চিত্র অভিনেতা ও প্রযোজক। তিনি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। স্বাধীনতার পর ১৯৭৭ সালে জসিম, এনামুল করিম আমান, মাহবুব খান গুই এবং রুহুল আমিন বাবুল মিলে একটি পেশাদার ফাইটিং গ্রুপ গঠন করেন, যেটি জ্যাম্বস্‌ গ্রুপ নামে পরিচিতি লাভ করে। ঢালিউডের সিনেমায় মারপিটের দৃশ্যধারণে কারিগরি সহায়তা দিতো এই গ্রুপটি। এ ছাড়া নতুন প্রজন্মের ফাইটার তৈরিতেও কাজ করতেন তারা।

বাবুলকে ঘিরে চলচ্চিত্র-পরিবারের সদস্যরা। ছবি: সংগৃহীত

সিনেমাও প্রযোজনা করেছিল জ্যাম্বস্‌ গ্রুপ। তাদের প্রযোজিত সিনেমার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ‘দোস্ত দুশমন’, ‘বারুদ’, ‘চাঁদ সুরুজ’, ‘কাবিন’, ‘আল হেলাল’, ‘এক লুটেরা’। ১৯৮০-এর দশকে বাংলা সিনেমায় ‘দোস্ত দুশমন’ দর্শকদের মাঝে আলোড়ন তুলেছিল। পরে বাবুল এককভাবে এনবি নামে আরেকটি প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান শুরু করেন। সেই প্রযোজনা সংস্থা ভারত ও বাংলাদেশের যৌথ প্রযোজনায় নির্মাণ করে ‘আমি সেই মেয়ে’ নামের সিনেমাটি।

১৯৭৮ সালে অভিনেত্রী নূতনকে বিয়ে করেন প্রযোজক বাবুল। অভিনেত্রীর প্রকৃত নাম ছিল ফারহানা আমিন রত্না। ‘কাবিন’ ছবিতে অভিনয় করেছিলেন তিনি। হাসপাতালে চিকিৎসা চলাকালে সার্বক্ষণিক স্বামীর পাশে ছিলেন নূতন।

আগামীকাল রোববার বাদ জোহর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার ডি ব্লকের জামে মসজিদে বাবুলের জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। জানাজা শেষে তাকে আজিমপুর কবরস্থানে দাফন করা হবে।

