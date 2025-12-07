  2. দেশজুড়ে

ঠাকুরগাঁও-২ আসনে বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে মশাল মিছিল

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ঠাকুরগাঁও
প্রকাশিত: ০৯:২১ পিএম, ০৭ ডিসেম্বর ২০২৫
ঠাকুরগাঁও-২ আসনে বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে মশাল মিছিল

ঠাকুরগাঁও-২ আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে মশাল মিছিল করা হয়েছে।

রোববার (৭ ডিসেম্বর) রাত ৮টায় হরিপুর উপজেলার চৌরঙ্গী বাজার এলাকায় মশাল মিছিল করেন ওই আসনের সাবেক এমপি ও বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য অ্যাডভোকেট জেড মর্তুজা চৌধুরী তুলার সমর্থকরা। এসময় বিক্ষোভকারীরা কিছু সময় সড়ক অবরোধ করে রাখেন। পরে মিছিলটি দামোল বাজার এলাকা প্রদক্ষিণ করে চৌরঙ্গী বাজারে এসে শেষ হয়।

অবরোধকারীরা বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ডা. আব্দুস সালামকে পরিবর্তন করে সাবেক সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট জেড মর্তুজা চৌধুরী তুলাকে প্রার্থী ঘোষণার দাবি জানান।

বিক্ষোভ মিছিলে বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদলসহ অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের হাজারো নেতাকর্মী অংশ নেন।

অবরোধের বিষয়ে জানতে চাইলে অ্যাডভোকেট জেড মর্তুজা চৌধুরী তুলা বলেন, ‌‌‘নেতাকর্মীরা মনে করছেন সব দিক বিবেচনায় আমিই মনোনয়ন পাওয়ার যোগ্য। দলের হাইকমান্ডকে কেউ ভুল বোঝাতে পারেন। শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ করে মনোনয়ন পুনর্বিবেচনায় দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই পারেন। তবে আমি তাদের বলেছি কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা যাতে না করে।’

এ বিষয়ে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ডা. আব্দুস সালাম বলেন, ‘এই আসনে আমরা কয়েকজন মনোনয়নপ্রত্যাশী ছিলাম। যাচাই-বাছাই করে দল আমাকে যোগ্য মনে করেছে বলেই মনোনয়ন দিয়েছে। বিএনপিতে উগ্রতার কোনো স্থান নেই। ঠাকুরগাঁও-২ আসনের মানুষ আমার সঙ্গে রয়েছেন।’

তানভীর হাসান তানু/এসআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।