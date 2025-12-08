পাকুন্দিয়ায় গৃহবধূকে কুপিয়ে হত্যা

পাকুন্দিয়ায় গৃহবধূকে কুপিয়ে হত্যা
কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়ায় নিজের ঘর থেকে জেসমিন আক্তার (৩৮) নামের এক গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ধারণা করা হচ্ছে, তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে।
রোববার (৭ ডিসেম্বর) রাত সাড়ে ১১টার পর উপজেলার বুরুদিয়া ইউনিয়নের সালুয়াদি ভিটাপাড়া এলাকা থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়। নিহত জেসমিন ভিটাপাড়া গ্রামের লিটন মিয়ার স্ত্রী।
ঘটনার পর জিজ্ঞাসাবাদের জন্য জেসমিনের স্বামীসহ দুজনকে আটক করেছে পুলিশ।
পাকুন্দিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এস এম আরিফ বলেন, রাত ১১টার দিকে ৯৯৯- এ ফোন পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে। গলা ও ঘাড়ে ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। মরদেহ উদ্ধার করে শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। হত্যার কারণ এখনো স্পষ্ট নয়।
পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।
