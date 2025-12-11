  2. দেশজুড়ে

ভোলায় এন‌সি‌পির নবগ‌ঠিত ক‌মি‌টি স্থগিতের দাবি

প্রকাশিত: ০২:৩৩ পিএম, ১১ ডিসেম্বর ২০২৫
এন‌সি‌পির ভোলা জেলার নবগ‌ঠিত আহ্বায়ক ক‌মি‌টি স্থগিত করে তৃণমূলকে প্রাধান্য দিয়ে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ক‌মি‌টি পূর্নগ‌ঠিনের দা‌বিতে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) দুপুরের দিকে ভোলা জেলা পরিষদের সম্মেলন কক্ষে এন‌সি‌পির জেলা নবগ‌ঠিত ক‌মি‌টির বে‌শিভাগ সদস্যরা।

সংবাদ সম্মেলনে এন‌সি‌পির ভোলা জেলার নবগ‌ঠিত ক‌মি‌টির যুগ্ম সদস্য স‌চিব মো. ইয়া‌ছিন আরাফাত বলেন, গত ৮ ডিসেম্বর ভোলা জেলার এন‌সি‌পির সদ্য ঘো‌ষিত আহ্বায়ক ক‌মি‌টি প্রকাশের পরপরই জেলার তৃণমূল নেতাকর্মীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ সৃ‌ষ্টি হয়েছে। অনিয়ম ও অবিচারের অভিযোগ ৪০ জন পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। আমরা আমাদের অবস্থান থেকে সবাইকে শান্ত রাখার চেষ্টা কর‌ছি। আশ্বস্ত কর‌ছি যে, তৃণমূলকে মূল্যায়নের দা‌বি‌টি আমরা কেন্দ্রকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানাবো। তাদের সম্ম‌তি ও আলোচনার ভি‌ত্তিতে আজকে আমরা সংবাদ সম্মেলন করে‌ছি।

তি‌নি আরও বলেন, তৃণমূলকে উপেক্ষা করে মনগড়া ক‌মি‌টি ঘোষণার আগে কোনো আলোচনা বা মতামত নেওয়া হয়‌নি। ক‌মি‌টির ২০ জন সদস্য আমাদের তৃণমূলের প‌রি‌চিত নন, যা সম্পূর্ণ মনগড়া বা তৃণমূল‌বি‌চ্ছিন্ন সিদ্ধান্ত। যোগ্য ও প‌রিশ্রমী নেতাদের মূল্যায়ন না করা এবং ব্যক্তিগত সুপা‌রিশ ও বায়াসড রেকমেন্ডেশনের ভি‌ত্তিতে ক‌মি‌টি দেওয়া হয়েছে। মূলত যোগ্য ব্যক্তিদের যোগ্য পদে রাখা হয়‌নি।

এসময় সংবাদ সম্মেলনে আরও উপ‌স্থিত ছিলেন, যুগ্ম সদস্য স‌চিব তাজিন রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক আতিকুল্লাহ আতিক, সহসাংগঠ‌নিক সম্পাদক মো. রা‌কিব, কোষাদক্ষ জ‌হিরুল ইসলাম, সদস্য ম‌হিউদ্দিন, নাস‌রিন জাহানসহ প্রমূখরা।

