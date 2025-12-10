পটুয়াখালী-১ আসনে এনসিপির প্রার্থী জহিরুল ইসলাম

পটুয়াখালী-১ আসনে এনসিপির প্রার্থী জহিরুল ইসলাম
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পটুয়াখালী-১ আসনে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) অ্যাডভোকেট জহিরুল ইসলাম মুসাকে মনোনীত করেছে। তিনি দলটির কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সদস্য সচিব ও আইন সম্পাদক এবং বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের অনুমোদিত আইনজীবী।
বুধবার (১০ ডিসেম্বর) বেলা ১১টায় রাজধানীর বাংলামোটরে এনসিপির অস্থায়ী কার্যালয়ে ১২৫ আসনের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করা হয়।
জহিরুল ইসলাম মুসা দুমকী উপজেলার মুরাদিয়া ইউনিয়নের বাসিন্দা এবং ঐতিহ্যবাহী জয়গুননেছা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক আ. রাজ্জাক মাষ্টারের একমাত্র ছেলে।
জহিরুল ইসলাম মুসা বলেন, আমি পটুয়াখালী-১ আসনের তরুণদের নিয়ে কাজ করতে চাই। এই জেলায় একটি ক্যাডেট কলেজ করতে চাই। যেখানে দক্ষিণ অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা করতে পারবে। আশা করি এই এলাকার মানুষ আমাকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করে সংসদে এই এলাকার মানুষের জন্য কাজ করতে পারব।
এনসিপি দলটির নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্ব দেন এবং এনসিপির নির্বাচনী প্রতীক ‘শাপলা কলি’ অর্জনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। বর্তমানে তিনি এনসিপির কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন।
মাহমুদ হাসান রায়হান/এনএইচআর