পঞ্চগড় সীমান্তে বিজিবির অভিযানে ভারতীয় গরু আটক

পঞ্চগড় সীমান্তে বিজিবির অভিযানে ভারতীয় গরু আটক
পঞ্চগড়ের বোদার অমরখানা সীমান্ত এলাকায় অভিযান চালিয়ে তিনটি ভারতীয় গরু আটক করেছে বিজিবি। রোববার (৭ ডিসেম্বর) রাতে উপজেলার বড়শশী ইউনিয়নের অমরখানা সীমান্ত থেকে এসব গরু আটক করা হয়।
সোমবার (৮ ডিসেম্বর) দুপুরে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এসব তথ্য জানায় নীলফামারী ৫৬ বিজিবি ব্যাটালিয়ন৷
প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, অভিযানে বড়শশী বিওপির একটি বিশেষ টহল দল ওই এলাকায় পৃথক অভিযানে মোট তিনটি ভারতীয় গরু আটক করে। তবে অভিযানের সময় গরুর কোনো মালিককে পাওয়া যায়নি। আটক গরুর আনুমানিক মুল্য দুই লাখ ৯০ হাজার টাকা বলে বিজিবি জানায়।
নীলফামারী ৫৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল মোহাম্মদ বদরুদ্দোজা বলেন, সীমান্তে আমাদের টহল ও গোয়েন্দা তৎপরতা জোরদার করা হয়েছে। সীমান্ত দিয়ে মাদকদ্রব্য ও অন্যান্য চোরাচালান রোধে বিজিবি সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় এসব গরু আটক করা হয়। জব্দকৃত গরুর বিষয়ে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
সফিকুল আলম/কেএইচকে/এমএস