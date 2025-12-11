  2. দেশজুড়ে

জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি কুষ্টিয়া
প্রকাশিত: ০৯:০৬ এএম, ১১ ডিসেম্বর ২০২৫
কুষ্টিয়ায় মোটরসাইকেল থামিয়ে যুবককে গুলি ও কুপিয়ে জখম

কুষ্টিয়ার খোকসায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে পাপ্পু বিশ্বাস (৩৫) নামে এক যুবককে মোটরসাইকেল থেকে নামিয়ে প্রথমে গুলি ও পরে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়েছে প্রতিপক্ষ।

বুধবার (১০ ডিসেম্বর) বিকেলে উপজেলার ওসমানপুর ইউনিয়নের জিকে খালের কাজী’র ব্রিজের ৩০ গজ উত্তরে একটি চায়ের দোকানের সামনে দুর্বৃত্তরা তার ওপর এ হামলা চালায়। আহত পাপ্পু বিশ্বাস ওসমানপুর ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কলপাড়া গ্রামের সাবেক ইউপি সদস্য ওয়াজেদ আলীর ছেলে। এ ঘটনার পর ওসমানপুরে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে, সন্ধ্যার একটু আগে পাপ্পু বিশ্বাস মোটরসাইকেল চালিয়ে উপজেলা সদরের ভাড়া বাসায় ফিরছিলেন। ওসমানপুর গ্রামের জিকে খালের কাজীদের ব্রিজের কাছে পৌঁছালে প্রতিপক্ষের দুর্বৃত্তরা তার মোটরসাইকেলের গতিরোধ করে। এসময় তাকে লক্ষ্য করে কয়েক রাউন্ড গুলি ছোড়ে।

পাপ্পু গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লে দুর্বৃত্তরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে জখম করে ফেলে রেখে যায়। পরে স্থানীয়রা আহত পাপ্পুকে উদ্ধার করে প্রথমে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগে নিয়ে যায়। সেখান থেকে তাকে দ্রুত কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়।

গুলিবিদ্ধ পাপ্পুর বাবা ওয়াজেদ আলী জানান, পাপ্পু বাড়ি থেকে থানা সদরে আসছিলেন। এসময় প্রতিপক্ষের সন্ত্রাসীরা তার মোটরসাইকেল থামিয়ে ৫-৬ রাউন্ড গুলি চালায়। দুটি গুলি পায়ের এক দিক দিয়ে ঢুকে অন্য দিক দিয়ে বেরিয়ে গেছে। একটি গুলি হাঁটুর মধ্যে আটকে আছে। এছাড়া দুই হাত, পেট ও গলায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়েছে।

২৫০ শয্যা বিশিষ্ট কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. হোসেন ইমাম বলেন, গুলিবিদ্ধ পাপ্পুর অস্ত্রোপচার করা হয়েছে।

খোকসা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোতালেব হোসেন বলেন, পাপ্পু গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনা জানার পর থেকে পুলিশ অভিযান পরিচালনা করছে।

