কাদের সিদ্দিকী
বিএনপি-এনসিপিকে নিয়ে একতরফা নির্বাচন হলে কেউ ভোট দিতে যাবে না
কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের সভাপতি বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বীরউত্তম বলেছেন, বাংলাদেশের সব দল নির্বাচনে এলে কৃষক শ্রমিক জনতা লীগও অংশ নেবে। কিন্তু যদি বিএনপি ও এনসিপিকে নিয়ে একতরফা নির্বাচন হয়, তাহলে কেউ ভোট দিতে যাবে না।
বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় টাঙ্গাইল জেলা হানাদার মুক্ত দিবসে কাদেরিয়া বাহিনীর উদ্যোগে শহীদ স্মৃতি পৌর উদ্যানে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
কাদের সিদ্দিকী আরও বলেন, “আমি যতদিন বেঁচে থাকবো ততদিন বঙ্গবন্ধুকে লালন করবো। যতদিন বেঁচে আছি জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধুর আদর্শই ধারণ করে চলবো। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আমরা যুদ্ধ করেছি। জিয়াউর রহমানও মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। কিন্তু আমরা ভুল করে জামায়াত-শিবিরকে সুযোগ দিয়েছি। বঙ্গবন্ধু ক্ষমা না করলে তারা টিকতেই পারতো না।’
সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন সাবেক মন্ত্রী আব্দুল লতিফ সিদ্দিকী। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন বীর মুক্তিযোদ্ধা হুমায়ুন বাঙ্গাল, ফজলুল হক বীরপ্রতীক, কুড়ি সিদ্দিকী প্রমুখ।
আব্দুল্লাহ আল নোমান/এসআর