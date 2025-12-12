মুক্তিযোদ্ধারাই প্রকৃত তারকা – ফেসবুক পোস্টে তানজিম সাকিব
চলছে বিজয়ের মাস ডিসেম্বর। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরের ১৬ তারিখ অর্জিত হয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশ। এই দিনটি বাংলাদেশের ইতিহাসের গৌরবের দিন। এই গৌরব যারা আমাদের এনে দিয়েছেন তারা হলেন মুক্তিযোদ্ধা।
বিজয়ের মাসে বাংলাদেশ ভুখন্ডের প্রকৃত নায়ক মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণ করেছেন জাতীয় দলের পেসার তানজিম হাসান সাকিব। এক ফেসবুক পোস্টে মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণ ও গর্বের কথা জানালেন তিনি।
ফেসবুক পোস্টে তিনি লিখেছেন, ‘আমি মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে গর্ববোধ করি। আমি মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে গর্ববোধ করি। যাদের ছিলো না ট্রেনিং, যারা প্রশিক্ষিত ছিলেন না। কিভাবে যুদ্ধ করতে হবে জানতেন না। তারপরও দেশের টানে মাটির টানে পাক হানাদার প্রশিক্ষিত আর্মিদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছিলেন।’
মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগে এইও জাতি সাহসী জাতিতে পরিণত হয়েছে বলেও উল্লেখ করেন সাকিব। তিনি লিখেছেন, ‘যারা আমদের ভীতু জাতি থেকে সাহসী জাতি করেছিলেন। যাদের কারণে আমি আজ বাংলাদেশের পতাকা বিশ্বের বুকে ক্রিকেটের মাধ্যমে তুলে ধরতে পারছি,তাদের নিয়ে আমি গর্ববোধ করি। বাংলাদেশের প্রকৃত নায়ক, প্রকৃত তারকা আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা।’
তানজিম হাসান সাকিব ২০২৩ সালের এশিয়া কাপ দিয়ে জাতীয় দলে খেলা শুরু করেন। তবে তার আগেই তিনি খ্যাতি পেয়ে যান ২০২০ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের শিরোপা জিতে।
আইএন