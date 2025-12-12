চাকসু নেতাদের বিক্ষোভ
‘আমরা সবাই হাদি হবো, গুলির মুখে কথা কবো’
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা-৮ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী শরিফ ওসমান হাদির ওপর গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু)।
শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) বিকেল ৫টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের জিরো পয়েন্টে বিক্ষোভে অংশ নেন চাকসু নেতা ও শিক্ষার্থীরা।
বিক্ষোভ মিছিলে ‘আমরা সবাই হাদি হবো, গুলির মুখে কথা কবো’, ‘হাদি ভাইয়ের কিছু হলে, জ্বলবে আগুন ঘরে ঘরে’, ‘আবু সাঈদ- মুগ্ধ, শেষ হয়নি যুদ্ধ’, ‘সন্ত্রাসীদের কালো হাত, ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে দাও’, ‘সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে, ডাইরেক্ট অ্যাকশন’ ইত্যাদি স্লোগান দেওয়া হয়।
চাকসু জিএস সাঈদ বিন হাবিব বলেন, ‘ফ্যাসিস্ট হাসিনা ও ভারতের ষড়যন্ত্রে আগামী নির্বাচন বানচাল করার জন্য এসব কর্মকাণ্ড ঘটানো হচ্ছে। তারা আমাদের ভাইদেরকে হত্যা করার জন্য বিভিন্ন নীলনকশা করেছে। দেশের ছাত্র-জনতা তাদের বিরুদ্ধে আবারও রাজপথে ঝাঁপিয়ে পড়বো।’
ভিপি ইব্রাহিম হোসেন রনি বলেন, ‘আমরা কোনো রাজনৈতিক পরিচয়ে হাদিকে চিনি না। পুরো বাংলাদেশের মানুষ চেনে তার আন্দোলন এবং সংগ্রামের জন্য। যারা বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছেন, তারা সাবধান হয়ে যান। আমরা মনে করি, এই হামলার সঙ্গে প্রশাসনের একটি অংশ জড়িত আছে। অতিদ্রুত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করা না হলে আমরা জনগণকে নিয়ে পুনরায় আন্দোলনে নামবো।’
