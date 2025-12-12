শেষ ম্যাচেও হার, পাকিস্তানের কাছে সিরিজ খোয়ালো বাংলাদেশ

শেষ ম্যাচেও হার, পাকিস্তানের কাছে সিরিজ খোয়ালো বাংলাদেশ
হার দিয়ে শুরু হলেও টানা দুই ম্যাচ জিতে সিরিজে লিড নিয়েছিল বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ নারী ক্রিকেট দল। তবে এরপর শেষ দুই ম্যাচ হেরে পাকিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ নারী ক্রিকেট দলের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ খুইয়েছে বাংলাদেশ।
কক্সবাজারে শুক্রবার শেষ টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের মেয়েদের ৬ উইকেটে হারিয়ে ৩-২ ব্যবধানে সিরিজ জিতেছে পাকিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ নারী দল।
আগে ব্যাটিং করে ১৯.১ ওভারে ৮৪ রানেই গুটিয়ে যায় বাংলাদেশ। জবাবে ১৭ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় পাকিস্তানের মেয়েরা।
লক্ষ্য তাড়ায় ইনিংসের দ্বিতীয় বলেই ইমান নাসিরের উইকেট হারায় পাকিস্তান। দ্বিতীয় উইকেটে জুটি গড়ে তোলার চেষ্টা করলেও বড় হতে দেননি বাংলাদেশের বোলাররা। তৃতীয় ওভারে রান আউট হয়ে ফিরেছেন রাহিমা সৈয়দ। দুই চারে ভালো শুরু পাওয়া রহিমা ৮ বলে ১০ রান করে আউট হয়েছেন।
এরপর কমল খান ও আকশা হাবিব মিলে হাল ধরেন। দলীয় ৫৩ রানে তাদের জুটি ভাঙেন ফারজানা ইয়াসমিন মেধা। ৩২ বলে ২১ রান করে মেধার হাতে ক্যাচ দিয়েছেন আকশা। কিছুক্ষণ পর বিদায় নেন ৪৬ বলে ২৫ রান করা কমল খান। তবে ফিজা ফিয়াজ ১৮ ও আরিশা আনসারি ৭ রান করে পাকিস্তানের জয় নিশ্চিত করেন।
এর আগে টস হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকে বাংলাদেশ। ব্যর্থ হয়েছেন সুমাইয়া আক্তার সুবর্ণা, মাইমুনা নাহার, অচেনা জান্নাত, সাদিয়া ইসলাম, ফারজনা মেধারা। শেষ পর্যন্ত সাদিয়া আক্তারের ৩০ বলে ২৮ রানের সুবাদে ৮৪ রান করতে পারে বাংলাদেশ।
পাকিস্তানের হয়ে বারিরাহ সাইফ তিনটি উইকেট নিয়েছেন।
