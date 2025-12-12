  2. দেশজুড়ে

নির্বাচন বানচাল করতেই ওসমান হাদিকে গুলি: আসাদুজ্জামান রিপন

প্রকাশিত: ০৮:৫৪ পিএম, ১২ ডিসেম্বর ২০২৫
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদিকে গুলি করা প্রসঙ্গে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ড. আসাদুজ্জামান রিপন বলেছেন, একটি মহল বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক রূপান্তর চায় না, একটি নির্বাচিত সরকার দেখতে চায় না। যারা নির্বাচিত পার্লামেন্ট দেখতে চায় না, সেই সন্ত্রাসী গোষ্ঠী বাংলাদেশের নির্বাচনকে বিঘ্নিত করার জন্য চেষ্টা করছে। সেই চেষ্টার অংশ হিসেবেই আজ ওসমান হাদিকে গুলি করেছে।

শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) বিকেল ৫টার দিকে মুন্সিগঞ্জের লৌহজং উপজেলার শিমুলিয়া ঘাটে বন্দর কর্তৃপক্ষের অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে চার দফা দাবিতে আয়োজিত মানববন্ধনে এসব কথা বলেন তিনি।

আসাদুজ্জামান রিপন বলেন, ‌দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অত্যন্ত নাজুক। সরকার দেশে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেছে। তারিখ ঘোষণার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই একজন প্রার্থীকে সন্ত্রাসীরা গুলি করেছে। এটি কোনো ভালো আলামত নয়।

বিকেলে শিমুলিয়ায় ঘাটের রিভার কনটেইনার পোর্ট নির্মাণ ত্বরান্বিত করা, শিমুলিয়া ঘাটের ইজারা বাতিল ও সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার দাবিতে প্রায় দেড় ঘণ্টাব্যাপী পদ্মা নদীতে জেগে ওঠা চরে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়। কর্মসূচিতে শিমুলিয়া ঘাট সংলগ্ন কুমারভোগ ইউনিয়নের রাণীগাঁও ও খড়িয়া গ্রামের ভিটেমাটি হাড়া কয়েকশ নারী-পুরুষ অংশ নেন।

