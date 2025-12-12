যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারে যাবজ্জীবনপ্রাপ্ত কয়েদির মৃত্যু

যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারে যাবজ্জীবনপ্রাপ্ত কয়েদির মৃত্যু
যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদি মিজানুর রহমানের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় কারাগারে আত্মহত্যাজনিত কারণে তার মৃত্যু হয়। মিজানুর রহমান শার্শা উপজেলার আমতলা গ্রামের আক্কাস আলীর ছেলে।
কারাগার সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৫টা থেকে ৬টার মধ্যে যে কোনো সময়ে যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে কার্পেট চালির দরজা ভেঙে প্রবেশ করেন তিনি। সেখানে গলায় দড়ি পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করেন। পরে কর্তব্যরত কারারক্ষীরা বিষয়টি টের পেয়ে তাকে উদ্ধার করে দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা নেন। কিন্তু ততক্ষণে তিনি মারা যান।
এ বিষয়ে যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারের জেলার আবিদ আহমেদ জানান, ২৪ জুলাই একটি হত্যা মামলায় তিনি কারাগারে আসেন। তিনি মূলত কপোতাক্ষ-৩ ভবনে থাকতেন। কিন্তু কৌশলে তিনি কার্পেট চালির (সেখানে কার্পেট তৈরি হয়) দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে যান। সেখানে এ ঘটনা ঘটেছে। বিষয়টি তার পরিবারকে জানানো হয়েছে। তারা এলে মরদেহ হস্তান্তর করা হবে।
মিজানুর রহমান যশোরের শার্শার একজন মেকানিক। যিনি বহু উদ্ভাবনী যন্ত্র যেমন, বিদ্যুৎ উৎপাদন, অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্র, প্রতিবন্ধীদের জন্য যানবাহন তৈরি করেছেন।
মিলন রহমান/আরএইচ