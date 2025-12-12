দেশের তরুণ সমাজের কাছে হাদি ‘আইডল’: ওয়াফি

দেশের তরুণ সমাজের কাছে হাদি ‘আইডল’: ওয়াফি
স্বৈরাচার, দুর্নীতি ও অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে ওসমান হাদির নিরলস অবস্থান তাকে দেশের তরুণ সমাজ ও সাধারণ মানুষের কাছে ‘আইডল’-এ পরিণত করেছে বলে মন্তব্য করেন সাবেক জামায়াত নেতা কামারুজ্জামানের ছেলে হাসান ইমাম ওয়াফি।
শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় শেরপুর শহরে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন তিনি। ওয়াফি শেরপুর-১ (সদর) আসনে এবি পার্টির সম্ভাব্য সংসদ সদস্য প্রার্থী।
হাসান ইমাম ওয়াফি বলেন, ‘ওসমান হাদি শুধু একজন ব্যক্তি নন, তিনি খুনি হাসিনার ভিত নাড়ানো ও দেশ থেকে পালাতে বাধ্য করার জুলাই আন্দোলনের অন্যতম মুখ, দুর্নীতিবিরোধী সংগ্রামের এক দৃপ্ত কণ্ঠস্বর। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি জোর দাবি, অবিলম্বে আমার ভাই হাদির ওপর হামলার সঙ্গে জড়িত অপরাধীদের গ্রেফতার করতে হবে।’
গত নভেম্বরে দেশি-বিদেশি ৩০টি নম্বর থেকে বিভিন্ন ধরনের হুমকি পেয়েছেন বলে জানিয়েছিলেন হাদি। ১৪ নভেম্বর ফেসবুকে একটি পোস্টে তিনি জানিয়েছিলেন, তাকে হত্যা, তার বাড়িতে আগুনসহ তার মা, বোন ও স্ত্রীকে ধর্ষণের হুমকি দেওয়া হয়েছে।
ওসমান হাদি লিখেছিলেন, ‘গত তিন ঘণ্টায় আমার নম্বরে আওয়ামী লীগের খুনিরা অন্তত ৩০টি বিদেশি নম্বর থেকে কল ও টেক্সড করেছে। যার সামারি হলো—আমাকে সর্বক্ষণ নজরদারিতে রাখা হচ্ছে। তারা আমার বাড়িতে আগুন দেবে। আমার মা, বোন ও স্ত্রীকে ধর্ষণ করবে এবং আমাকে হত্যা করবে।’
মো. নাঈম ইসলাম/এসআর