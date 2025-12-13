নির্বাচন বানচাল করতে একটি মহল ভারতে বসে ষড়যন্ত্র করছে: টুকু

নির্বাচন বানচাল করতে একটি মহল ভারতে বসে ষড়যন্ত্র করছে: টুকু
বিএনপির প্রচার সম্পাদক সুলতান সালাউদ্দিন টুকু বলেছেন, ‘নির্বাচন বানচাল করতে একটি মহল ভারতে বসে ষড়যন্ত্র করছে। তাদের ব্যাপারে আমাদের সজাগ থাকতে হবে। তারা গণতন্ত্রের শত্রু এবং ফ্যাসিবাদ স্বৈরাচার।’
শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) দুপুরে টাঙ্গাইল শহরে ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ওসমান হাদির ওপর হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল শেষে তিনি এসব কথা বলেন।
তিনি বলেন, যারা এ দেশের মানুষকে নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করেছে। যারা এ দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব চায়না, গণতন্ত্র চায়না তাদের বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে। নৈরাজ্য করে নির্বাচন বানচাল ও গণতন্ত্র হত্যার ষড়যন্ত্র যারা করছে তাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। এ দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব একমাত্র বিএনপির কাছে নিরাপদ।’
বিক্ষোভ মিছিলে জেলা বিএনপির সাবেক সদস্যসচিব মাহমুদুল হক সানুর সভাপতিত্বে এসময় জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি জিয়াউল হক শাহীন, শফিকুর রহমান লিটন, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আজগর আলী, জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আশরাফ পাহেলী, জেলা যুবদলের আহ্বায়ক খন্দকার রাশেদুল আলম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
আব্দুল্লাহ আল নোমান/আরএইচ/জেআইএম