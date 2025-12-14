  2. দেশজুড়ে

সীতাকুণ্ডে পিকআপ উল্টে দুই পানচাষি নিহত

প্রকাশিত: ০২:১৯ পিএম, ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে পানভর্তি পিকআপ উল্টে দুজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও চারজন৷ শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) দিনগত রাতের শেষ দিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের সীতাকুণ্ড উপজেলার বাঁশবাড়িয়া মাইলের মাথা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন- পটিয়া উপজেলার হাইদগাঁও ইউনিয়নের পানচাষী কমল চৌধুরী (৫৭) ও সমীর চৌধুরী (৫৪)। গুরুতর আহত হয়েছেন একই এলাকার তপন চৌধুরী (৪৫), উজ্জ্বল চৌধুরী (৫১), ভোলা চৌধুরী (৫৫) ও বাদল (৪৫)। আহতদের মধ্যে তপন চৌধুরীর অবস্থা আশঙ্কাজনক।

জানা গেছে, চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলার হাইদগাঁও গ্রামের কয়েকজন পানচাষি তাদের ক্ষেতের পান মিরসরাই মিঠাছড়া বাজারে নিয়ে যাচ্ছিলেন। শনিবার রাতে পানভর্তি পিকআপটি সীতাকুণ্ড মাইলের মাথা এলাকায় পৌঁছলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। এসময় ঘটনাস্থলে কমল ও সমীর মারা যান।

হাইদগাঁও ইউনিয়নের বাসিন্দা পল্লি চিকিৎসক রূপক নন্দী জানান, তাদের এলাকার পানচাষি রাতে মিনি পিকআপে করে মিঠাছড়া বাজারে পান নিয়ে যান। পিকআপটি উল্টে গেলে এলাকার দুজন মারা যান। অন্যদের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

এদিকে সীতাকুণ্ড বার আউলিয়া হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আব্দুল মোমিন বলেন, এ ঘটনায় দুজন নিহত হয়েছেন। তারা দুইজনেই পান ব্যবসায়ী। তবে চালক কৌশলে গাড়ি রেখে পালিয়ে যায়।

