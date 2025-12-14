  2. দেশজুড়ে

মিরসরাইয়ে তাহমিদ হত্যা মামলায় ছাত্রদলকর্মী গ্রেফতার

প্রকাশিত: ০৪:০৭ পিএম, ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫
গ্রেফতার জাহিদুল ইসলাম

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে বারইয়ারহাট পৌর সদরে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সাবেক সদস্য তাহমিদ উল্যাহ (১৮) হত্যার ঘটনায় জড়িত এক ছাত্রদলকর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) বিকেল সাড়ে ৫টায় উপজেলার জোরারগঞ্জ থানার অধীন তাজপুর এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

রোববার (১৪ ডিসেম্বর) দুপুরে গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করেন জোরারগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাজী নাজমুল হক।

গ্রেফতার ছাত্রদলকর্মীর নাম জাহিদুল ইসলাম (২০) ওরফে চাকমা জাহিদ।

এর আগে বারইয়ারহাট এলাকায় তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষের জেরে তাহমিদ খান নিহত হন।

এ ঘটনায় শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) রাতে বাদী হয়ে জোরারগঞ্জ থানায় হত্যা মামলা করেন নিহতের মা। মামলায় অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের আসামি করা হয়েছে।

জোরারগঞ্জ থানার ওসি কাজী নাজমুল হক জানান, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে হত্যার ঘটনায় জাহিদ জড়িত থাকার বিষয়টি স্বীকার করেছেন। তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করে বারইয়ারহাট পৌরসভার জামালপুর রবিউল হক সওদাগর বাড়ির সামনের পানির ড্রেন থেকে হত্যার কাজে ব্যবহৃত চাপাতি উদ্ধার ও জব্দ করা হয়।

তিনি আরও বলেন, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জাহিদ অন্যান্য আসামিদের নাম বলেছেন। আমরা তাদের ধরতে অভিযান পরিচালনা করছি।

