মেহেরপুরে ৩ প্রতিষ্ঠানকে ১ লাখ ৭৫ হাজার টাকা জরিমানা
মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযানে তিনটি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে মোট ১ লাখ ৭৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।
সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) দুপুরে গাংনী বাজারে এ অভিযান পরিচালনা করেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর মেহেরপুরের সহকারী পরিচালক মামুনুল হাসান।
তিনি জানান, অভিযানে অনুমোদনহীন ও মেয়াদোত্তীর্ণ কসমেটিকস বিক্রির দায়ে আকমল স্টোরের মালিক আসিফের কাছ থেকে ১ লাখ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। এছাড়া অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মিষ্টি প্রস্তুত ও বিক্রির অভিযোগে আমিন মিষ্টান্ন ভান্ডারের মালিক রাশেদুল ইসলামের কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা এবং মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ বিক্রির দায়ে এসএস ফার্মেসির মালিক মফিজুর রহমানের কাছ থেকে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।
ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯-এর ৩৭ ও ৫১ ধারায় অভিযুক্ত তিন প্রতিষ্ঠানের মালিককে দোষী সাব্যস্ত করে এ জরিমানা আদায় করা হয়েছে বলে জানান তিনি।
অভিযানে জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা তারিকুল ইসলাম, স্যানিটারি অফিসার মশিউর রহমান, সেনাবাহিনী ও পুলিশ সদস্যরা উপস্থিত থেকে সহযোগিতা করেন। জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।
আসিফ ইকবাল/এনএইচআর/এএসএম