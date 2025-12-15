নিম্ন মানের জিরা বিক্রির দায়ে ব্যবসায়ীকে ২ লাখ টাকা জরিমানা

নিম্ন মানের জিরা বিক্রির দায়ে ব্যবসায়ীকে ২ লাখ টাকা জরিমানা
টাঙ্গাইলের কালিহাতীতে নিম্ন মানের জিরা মিশিয়ে বিক্রির অভিযোগে এক ব্যবসায়ীকে ২ লাখ টাকা জরিমানা করেছে ভোক্তা অধিদপ্তর।
সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) দুপুরে উপজেলার এলেঙ্গা কলেজ রোডে জেলা ভোক্তা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক আসাদুজ্জামান রোমেলের নেতৃত্বে এ জরিমানা করা হয়। অর্থদণ্ডপ্রাপ্ত মালেক এন্টারপ্রাইজের মালিক বারেক মিয়া।
জানা গেছে, মালেক এন্টারপ্রাইজ আমদানিকৃত ভারতীয়, মিশরীয় জিরা ও দেশের বিভিন্ন জেলার জিরার মাঝে নিম্ন মানের জিরা মিশিয়ে নতুন ডায়মন্ড জিরা নামে মোড়কে প্যাকেট বানিয়ে বাজারজাত করছিলো। খবর পেয়ে ভোক্তা অধিদপ্তর অভিযান চালায়৷
জেলা ভোক্তা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক আসাদুজ্জামান রোমেল বলেন, ভোক্তাদের স্বার্থ রক্ষায় ভেজাল ও অবৈধ পণ্য বিক্রির বিরুদ্ধে অভিযান চলবে। এ ধরনের অপরাধে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এসময় জেলা পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা সহযোগিতা করেন।
