বিদ্যুতের হাই ভোল্টেজ খুঁটিতে উঠে প্রাণ দিলেন তরুণ

প্রকাশিত: ০৪:২৫ পিএম, ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫
রংপুরে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় সুযোগ না পেয়ে নিয়ামুল ইসলাম নীরব নামের এক শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছেন বলে খবর পাওয়া গেছে। তিনি বিদ্যুতের ৩৩ হাজার ভোল্টেজের খুঁটিতে উঠে আত্মহনন করেন।

রোববার (১৪ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় রংপুরের একটি ছাত্রাবাস থেকে দূরে গিয়ে বৈদ্যুতিক খুঁটির মেইন তারে শরীর এলিয়ে দেন তিনি। এতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে তার পুরো শরীর পুড়ে যায় এবং ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

নীরবের বাড়ি কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী উপজেলার বেরুবাড়ী ইউনিয়নের চিলমারী এলাকায়। তার বাবা এরশাদুল হক ও মা নুরুন্নাহার বেগম। তারা দুজনেই শিক্ষকতা করেন।

পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রংপুর শহরের লালবাগ এলাকার নুর ছাত্রাবাসে থাকতেন নিয়ামুল ইসলাম নীরব। সেখানে থেকে কোচিং করে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেন তিনি। কিন্তু ফলাফল প্রকাশ হলে কোথাও মেডিকেলে চান্স পায়নি নীবর। এরপর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করে দেন তিনি।

পরে রোববার সন্ধ্যা ৭টা দিকে তার মেস থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরে শহরের বালাপাড়া এলাকায় গিয়ে ৩৩ হাজার ভোল্টেজের বৈদ্যুতিক খুঁটির ওপর উঠে নিজের শরীর এলিয়ে দেয় এই শিক্ষার্থী। এতে বৈদ্যুতিক শকে তার সারা শরীর পুড়ে গিয়ে মাটিতে পড়ে যায়। পরে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে।

বেরুবাড়ী ইউনিয়নের প্যানেল চেয়ারম্যান আশরাফুল হক জানান, ঘটনা শুনে ওই বাড়িতে গিয়েছি। বিষয়টি খুবই মর্মান্তিক। পরিবারের লোকজন সবাই শোকে স্তব্ধ। কথা বলার মতো অবস্থা নেই। মরদেহ আসতেছে।

নাগেশ্বরী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লা হিল জামান বলেন, বিষয়টি জানা নেই, এরকম মেসেজ পাইনি।

