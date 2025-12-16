আমির হামজা
জামায়াত মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে ছিল না, ছিল ভারতের বিরুদ্ধে
জামায়াতে ইসলামীর ১৯৭১ সালের ভূমিকা প্রসঙ্গে কুষ্টিয়া-৩ আসনে দলটির এমপি প্রার্থী মুফতি আমির হামজা বলেছেন, আপনারা বদরুদ্দীন উমরের ইতিহাস পড়বেন। তার লিখিত বইতে আমরা পড়েছি, মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে যেসব কল্পকাহিনী লেখা, এগুলো ১০০ ভাগের ৯০ ভাগ মিথ্যা।
তিনি বলেন, জামায়াত ইসলামী ওই সময় যুদ্ধের বিরুদ্ধে ছিল না, তারা ছিল ভারতের বিরুদ্ধে। এখন আমরা এটা জেনেছি, এতদিন আমাদের এই সত্য জানতে দেওয়া হয়নি।
মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) বিজয় দিবস উপলক্ষে কুষ্টিয়া শহরে জামায়াতে ইসলামী আয়োজিত বিজয় র্যালিতে এই মন্তব্য করেন আমির হামজা।
আমির হামজা আরও বলেন, ‘আগামীর বাংলাদেশ আমরা ভারতের তাবেদার মুক্ত করে এদেশকে স্বাধীনচেতা হিসেবে চলতে চাই। আজকের এই র্যালির এটাই উদ্দেশ্য।’
তিনি বলেন, ‘এদেশে যারাই জন্ম নেবে তারাই সম্মানিত নাগরিক। সবাইকে নিয়ে আমরা আবার এই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। আমার মনে হয় পেছনের ইতিহাস পেছন দিকে টানা ঠিক না। পেছনের সব ইতিহাস ভুলে আমরা নতুন ইতিহাস তৈরি করবো। এখানে কোনো দল-মত না থাকাই ভালো। সবাই আমরা এক।’
বিজয় র্যালিতে কুষ্টিয়া জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি সুজা উদ্দীন জোয়ার্দ্দার, সহকারী সেক্রেটারি মাজহারুল হক, শহর জামায়াতের আমির এনামুল হক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
আল-মামুন সাগর/এসআর/এমএস