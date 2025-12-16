  2. দেশজুড়ে

আমরা একটি সম্প্রীতির বাংলাদেশ চাই: জামায়াত নেতা আবদুল হালিম

প্রকাশিত: ০৩:৫৪ পিএম, ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫
জামায়াতের কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল আবুল হাসনাত মো. আবদুল হালিম বলেছেন, আমরা একটি আধিপত্যবাদ বিরোধী ও সম্প্রীতির বাংলাদেশ চাই। আমরা ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সৌহার্দ্যপূর্ণ বাংলাদেশ চাই। গত ৫৪ বছর যারা দেশ চালিয়েছেন, তারা দুর্নীতি উপহার দিয়েছেন। এ বিজয় মাসে আমাদের অঙ্গীকার হবে দুর্নীতি ও বৈষম্যমুক্ত বাংলাদেশ। তারুণ্য নির্ভর বাংলাদেশ।

মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) বিজয় দিবসে কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম উপজেলা জামায়াতের যুব র‌্যালী পূর্ব সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

মো. আবদুল হালিম বলেন, মানবিক বাংলাদেশের রূপকার ও স্বপ্নদ্রষ্টা ডা. শফিকুর রহমানের নেতৃত্বে আমরা একটি ইনক্লুসিভ, অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশ গড়তে চাই। যে বাংলাদেশে সব মানুষের মর্যাদা এবং সম্মান সমুন্নত হবে, ইনশাল্লাহ। আর এমন বাংলাদেশে চৌদ্দগ্রামের উন্নয়নের নেতৃত্ব দেবেন জামায়াতের নায়েবে আমির ডা. সৈয়দ আবদুল্লাহ মো. তাহের।

আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে আমাদের জন্য বিজয় অপেক্ষা করছে মন্তব্য করে তিনি বলেন, গত ১৮ বছরের অন্যায় দুঃশাসনের কবলে পড়ে অনেক মানুষ খুন, পঙ্গু ও গৃহহারা হয়েছেন। ফেব্রুয়ারি মাসের বিজয় হবে নির্যাতিতদের জন্য আনন্দের। আর দুঃশাসকদের জন্য হতাশার। তাই, আমাদেরকে ভারতীয় আধিপত্যবাদ ও আওয়ামী লীগের ফ্যাসিবাদি শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে ভূমিকা পালন করবো।

তিনি আরও বলেন, যারা পালিয়ে গেছেন, তাদের আবার ছলে-বলে কৌশলে যারা ভিন্ন নামে আনার জন্য পাঁয়তারা করছেন, এ স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে না। ওসমান হাদীর রক্তের মধ্য দিয়ে গতকাল শহীদ মিনারে আধিপত্যবাদ বিরোধী সব শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়েছে।

এ সময় কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা জামায়াতের আমির অ্যাডভোকেট মু. শাহজাহান, পজেলা জামায়াতের আমির মাহফুজুর রহমান, সেক্রেটারি বেলাল হোসাইন, উপজেলা জামায়াতের সাবেক আমির ভিপি সাহাব উদ্দিন, পৌর জামায়াতের আমির মাওলানা ইব্রাহিম, উপজেলা সহকারী সেক্রেটারি আবদুর রহিম, কর্মপরিষদ সদস্য জয়নাল আবেদীন পাটোয়ারী, ডা. মঞ্জুর আহমেদ সাকিসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সমাবেশ শেষে বিজয় র‌্যালীটি ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক প্রদক্ষিণ শেষে সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

