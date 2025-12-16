  2. দেশজুড়ে

সরকারি অনুষ্ঠানে বিএনপির দলীয় স্লোগান, ইউএনওর হস্তক্ষেপ

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৮:৪৯ পিএম, ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫
কিশোরগঞ্জের হোসেনপুরে বিজয় দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সরকারি অনুষ্ঠানে দলীয় স্লোগান দিয়েছেন বিএনপির নেতাকর্মীরা। পরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) হস্তক্ষেপে তারা স্লোগান দেওয়া বন্ধ করেন। এ ঘটনার কয়েকটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।

মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) বেলা ১১টার দিকে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা মাঠে বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে এ ঘটনা ঘটে।

ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যায়, বিএনপির নেতাকর্মীরা ‘মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা জিয়া, লও লও লও সালাম’ স্লোগান দিচ্ছেন। এসময় ইউএনও কাজী নাহিদ ইভা বলেন, ‌‘এটি একটি সরকারি অনুষ্ঠান। এখানে দলীয় স্লোগান দেওয়া যাবে না।’ এ ঘটনায় কিছু সময়ের জন্য উত্তেজনা তৈরি হলেও পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় এবং অনুষ্ঠান যথারীতি সম্পন্ন হয়।

এ বিষয়ে বক্তব্য জানতে ইউএনও কাজী নাহিদ ইভার ব্যবহৃত সরকারি মোবাইল নম্বরে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

উপজেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি ও যুবদল নেতা মশিউর রহমান চন্দন বলেন, ‘আমরা কোনো দলীয় স্লোগান দিইনি। এমনকী ধানের শীষের স্লোগানও না। আমরা স্বাধীনতার ঘোষক জিয়াউর রহমানের নামে স্লোগান দিয়েছি। ইউএনওর আচরণ অনভিপ্রেত।’

