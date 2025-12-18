  2. দেশজুড়ে

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি কুমিল্লা
প্রকাশিত: ০৯:২৬ এএম, ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫
হাসনাতের নির্বাচনি প্রচারণায় সন্দেহভাজন দুই যুবককে আটক

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক ও কুমিল্লা-৪ (দেবিদ্বার) আসনে দলটির মনোনীত প্রার্থী হাসনাত আব্দুল্লাহর নির্বাচনি প্রচারণা থেকে রবিউল ও সজীব নামে সন্দেহভাজন দুই যুবককে আটক করে দেবিদ্বার থানা পুলিশ। পরে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দেওয়া হয়।

বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) বিকেলে উপজেলায় এলাহাবাদ ইউনিয়নে নির্বাচনি প্রচারণাকালে এ ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে দেবিদ্বারে নির্বাচনি প্রচারণা শুরু করেন হাসনাত আব্দুল্লাহ। এক পর্যায়ে তার সঙ্গে নির্বাচনি প্রচারণায় অংশ নেওয়া বেশ কিছু সমর্থকের মধ্যে ৩ জনকে সন্দেহ করে পুলিশ। এরপর দুজনকে আটক করে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। সেখানে স্থানীয়দের সহায়তায় পরিচয় নিশ্চিত হয়ে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

এর আগে শুক্রবার রাজধানীর বিজয় নগর এলাকায় প্রচারণা শেষে ফেরার পথে গুলিবিদ্ধ হন ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র এবং ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র প্রার্থী শরিফ ওসমান হাদি। এরপরই ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক। গোয়েন্দা তথ্যানুযায়ী শুধু হাদিই নয়, হিট লিস্টে ১০ জনের নাম রয়েছে। এ তালিকায় হাসনাত আব্দুল্লাহর নামও রয়েছে।

এ বিষয়ে দেবিদ্বার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সারোয়ার হোসেন জানান, হাসনাত আব্দুল্লাহর নিরাপত্তা নিশ্চিতে এবং অপ্রীতিকর ঘটনা ঠেকাতে তৎপর রয়েছে পুলিশ। সন্দেহভাজন দুজনকে আটকের পর জিজ্ঞাসাবাদ করে পরিচয় নিশ্চিত হয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।


