সিলেটে মধ্যরাতে দুই মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে নিহত ২
সিলেটের গোলাপগঞ্জে মধ্যরাতে দুই মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে দুই আরোহী নিহত হয়েছেন। বুধবার (১৮ ডিসেম্বর) রাত ১২টার দিকে সিলেট-জকিগঞ্জ সড়কের হেতিমগঞ্জ গোয়াসপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন, গোলাপগঞ্জ উপজেলার সদর ইউনিয়নের গোয়াসপুর এলাকার জিতু মিয়ার ছেলে আব্দুল আহাদ (৪৩) ও ছত্রিশ গ্রামের লাল মিয়ার ছেলে সাব্বির আহমদ (২১)। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও দুইজন।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মোটরসাইকেল দুটি একই দিক থেকে যাচ্ছিল। উপজেলার গোয়াসপুর এলাকায় পৌঁছামাত্র পেছন থেকে আসা মোটরসাইকেলটি সামনের মোটরসাইকেলকে ধাক্কা দেয়। এতে দুইটি মোটরসাইকেলে থাকা চালকসহ চারজন আরোহী ছিটকে পড়েন। গুরুতর আহতবস্থায় চারজনকেই সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক দুজনকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত দুইজনের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাদেরকে হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
গোলাপগঞ্জ থানার সহকারী উপ-পুলিশ পরিদর্শক রফিক মিয়া বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, দুটি মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে দুজন নিহত ও দুজন আহত হয়েছেন।
আহমেদ জামিল/এফএ/এমএস