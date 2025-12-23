রাজশাহীতে বেশি দামে সার বিক্রি, ব্যবসায়ীকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা

রাজশাহীতে বেশি দামে সার বিক্রি, ব্যবসায়ীকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা
রাজশাহীর গোদাগাড়ীতে সরকারি নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে কৃষি সার বিক্রির দায়ে এক ব্যবসায়ীকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। একই সঙ্গে ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়ম না করার অঙ্গীকারে তার কাছ থেকে মুচলেকা আদায় করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে গোদাগাড়ী উপজেলার মাটিকাটা ইউনিয়নের বাইপাস উজানপাড়া বাজারে এ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়।
জরিমানাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানটি হলো মেসার্স হাসান ট্রেডার্স। প্রতিষ্ঠানটির স্বত্বাধিকারী মো. হাসান আলী।
রাজশাহী জেলা জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক বিপুল বিশ্বাস বলেন, অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে দেখা গেছে, প্রতিষ্ঠানটি সরকারি নির্ধারিত দরের চেয়ে বেশি মূল্যে কৃষকদের কাছে সার বিক্রি করছিলো। পাশাপাশি দোকানে সারের কোনো হালনাগাদ মূল্যতালিকা টানানো ছিলো না এবং বিক্রির সময় ক্রেতাদের মূল্য রশিদও দেওয়া হচ্ছিলো না।
তিনি আরও বলেন, এসব অনিয়ম ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯-এর স্পষ্ট লঙ্ঘন। অভিযোগের সত্যতা পাওয়ায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ব্যবসায়ীকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। একই সঙ্গে ভবিষ্যতে অতিরিক্ত দামে সার বিক্রি না করার শর্তে তার থেকে মুচলেকা নেওয়া হয়েছে।
তিনি আরও জানায়, কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা ও বাজারে ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করতে রাজশাহী জেলার বিভিন্ন উপজেলায় নিয়মিতভাবে বাজার তদারকি ও ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।
সাখাওয়াত হোসেন/এনএইচআর/এএসএম