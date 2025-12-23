  2. আইন-আদালত

নিষিদ্ধ সংগঠনের পোস্টার লাগানো ইস্ট-ওয়েস্ট শিক্ষার্থী রিমান্ডে

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:২৬ পিএম, ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫
ফাইল ছবি

রাজধানীর মতিঝিল সিটি সেন্টারের সামনে নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন হিযবুত তাহরীরের পক্ষে পোস্টার লাগানোর সময় গ্রেফতার ইস্ট-ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আমজাদ হোসেন বুখারীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য একদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।

মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) মামলার তদন্ত কর্মকর্তার আবেদনের শুনানি শেষে ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. সেফাতুল্লাহ এ আদেশ দেন।

আদালতের প্রসিকিউশন বিভাগের উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. রুকনুজ্জামান রিমান্ডের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

মামলার তদন্ত কর্মকর্তা কাউন্টার টেররিজম ইনভেস্টিগেশন ইউনিটের এসআই সাইফুল ইসলাম পল্টন মডেল থানার সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় আমজাদের তিনদিনের রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেন।

আবেদনে বলা হয়, গত ২৩ সেপ্টেম্বর মতিঝিল থানাধীন সিটি সেন্টারের সামনে মেট্রোরেলের নিচে ৬১৭ নম্বর পিলারের গায়ে নিষিদ্ধ সংগঠন ‘হিযবুত তাহরীর, উলাইয়াহ্ বাংলাদেশ’-এর পোস্টার লাগানোর সময় আমজাদ হোসেনকে গ্রেফতার করে মতিঝিল থানা পুলিশ। পরে তাকে আদালতে পাঠানো হয়।

পরবর্তীসময়ে কারাগারে আটক থাকা অবস্থায় পল্টন মডেল থানায় দায়ের করা সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় তাকে গ্রেফতার দেখানো হয়।

আবেদনে আরও বলা হয়, আসামিকে পুলিশ রিমান্ডে এনে ব্যাপক ও নিবিড়ভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে অজ্ঞাতপরিচয় অন্য আসামিদের নাম-ঠিকানা সংগ্রহ, গ্রেফতারসহ মামলার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মামলাটি গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় তিনদিনের রিমান্ড মঞ্জুরের প্রার্থনা করা হয়।

শুনানির দিন আমজাদ হোসেনকে আদালতে হাজির করা হলে তার পক্ষে অ্যাডভোকেট ইলা নাজনীন রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিন আবেদন করেন।

তিনি আদালতকে বলেন, আসামি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না এবং এ বিষয়ে কিছুই জানেন না। তিনি একজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী এবং সামনে তার পরীক্ষা রয়েছে। প্রয়োজনে তাকে জেলগেটে জিজ্ঞাসাবাদ করা যেতে পারে।

উভয়পক্ষের শুনানি শেষে আদালত আমজাদ হোসেন বুখারীর একদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

মামলার বিবরণে জানা যায়, গত ৭ মার্চ দুপুর ২টার দিকে বায়তুল মোকাররম মসজিদের উত্তর গেট থেকে প্রায় ২ হাজার থেকে ২ হাজার ২০০ জন ব্যক্তি ‘মার্চ ফর খেলাফত, হিযবুত তাহরীর, উলাইয়াহ্ বাংলাদেশ’ ব্যানারে একটি মিছিল বের করেন। মিছিলটি পল্টন মোড়ের দিকে অগ্রসর হলে পুলিশ বাধা দেয়। তবে বাধা উপেক্ষা করে তারা সরকারবিরোধী স্লোগান দিতে থাকে এবং দেশের সার্বভৌমত্বে আঘাত করার উদ্দেশে পতাকা, ব্যানার ও লাঠিসোঁটা হাতে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। পরে পুলিশ ফের বাধা দিলে মিছিলকারীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করেন।

এ ঘটনায় পল্টন মডেল থানার উপ-পরিদর্শক রাসেল মিয়া গত ৮ মার্চ সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা দায়ের করেন।

