হাদি হত্যার বিচারের দাবিতে সিলেটে সড়ক অবরোধ

প্রকাশিত: ০৪:৫২ পিএম, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫
আধিপত্যবাদবিরোধী আন্দোলনের কর্মী শহীদ শরিফ ওসমান হাদী হত্যাকাণ্ডের বিচার দাবিতে সিলেটে সড়ক অবরোধ করে প্রতিবাদ করেছেন ছাত্র-জনতা।

রোববার (২৮ ডিসেম্বর) বেলা ২টা থেকে নগরীর চৌহাট্টা পয়েন্টে ইনকিলাব মঞ্চ সিলেট জেলা শাখা ও শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (শাবিপ্রবি) শাখার নেতাকর্মীদের অংশগ্রহণে এ কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে।

আন্দোলনকারীরা নগরীর চৌহাট্টা এলাকা সড়ক অবরোধ করে প্রতিবাদ করছেন। এসময় তারা রাস্তায় বসে স্লোগান, বিদ্রোহী কবিতা এবং সংগীতের মাধ্যমে তাদের দাবি জানাচ্ছেন। আন্দোলনকারীদের হাতে ‘জাস্টিস ফর হাদি’ লেখা প্লে-কার্ড এবং শহীদ হাদির ছবি দেখা গেছে।

আন্দোলনকারীরা জানান যে, শহীদ শরীফ ওসমান হাদি হত্যার ১৫ দিন পেরিয়ে গেলেও রাষ্ট্রপক্ষ কোনো দৃশ্যমান বিচার নিশ্চিত করতে পারেনি। তারা অভিযোগ করেন যে, রাষ্ট্রীয় বাহিনীর সহায়তায় খুনিকে ভারতে পালিয়ে যেতে সাহায্য করা হয়েছে, যা অত্যন্ত লজ্জাজনক।

বক্তারা উপদেষ্টাদের পদত্যাগ দাবি বলেন, স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা এবং আইন উপদেষ্টা তারা দায়িত্ব পালনে বারবার ব্যর্থ হয়েছেন। যদি তারা বিচার নিশ্চিত করতে না পারেন, তবে তাদের পদত্যাগ করা উচিত।

