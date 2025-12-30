রংপুরের ছয় আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন ৫৬ প্রার্থী

রংপুরের ছয় আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন ৫৬ প্রার্থী
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমার সময় শেষ হয়েছে সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) বিকেল ৫টায়। নির্ধারিত সময়ে রংপুর জেলার ছয়টি আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন ৫৬ জন প্রার্থী। তাদের মধ্যে ১৭টি রাজনৈতিক দলের প্রার্থী ৪৭ জন এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী ৯ জন।
মনোনয়ন জমা শেষে সোমবার রাতে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে এ তথ্য জানা গেছে।
প্রার্থীরা হলেন, রংপুর-১ ( গঙ্গাচড়া ও রংপুর সিটি করপোরেশনের ১ থেকে ৯ নম্বর ওয়ার্ড) আসনে বিএনপির মোকাররম হোসেন সুজন, জাতীয় পার্টির ব্যারিস্টার মঞ্জুম আলী, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের এটিএম গোলাম মোস্তফা (বাবু), জামায়াতে ইসলামীর অধ্যাপক রায়হান সিরাজী, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের (বাসদ-মার্কসবাদী) আহসানুল আরেফিন, গণঅধিকার পরিষদের হানিফুর রহমান, ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশের মো. আনাস, এনসিপির আল মামুন ও বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মমিনুর রহমান।
রংপুর-২ ( বদরগঞ্জ-তারাগঞ্জ) আসনে বিএনপির মোহাম্মদ আলী সরকার, জামায়াতে ইসলামীর এটিএম আজহারুল ইসলাম, জাতীয় পার্টির আনিছুল ইসলাম মণ্ডল, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মাওলানা মুহাম্মদ আশরাফ আলী ও জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জেএসডি) আজিজুর রহমান।
রংপুর-৩ (সদর) আসনে বিএনপির সামসুজ্জামান সামু, জাতীয় পার্টির গোলাম মোহাম্মদ (জিএম) কাদের, জামায়াতে ইসলামীর অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান বেলাল, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মুহাম্মদ আমিরুজ্জামান পিয়াল, বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দলের (বাসদ) আব্দুল কুদ্দুছ, খেলাফত মজলিসের তৌহিদুর রহমান মন্ডল, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের নুর আলম সিদ্দিক, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের (বাসদ-মার্কসবাদী) আনোয়ার হোসেন বাবলু এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী রিটা রহমান ও তৃতীয় লিঙ্গের আনোয়ারা ইসলাম রানী।
রংপুর- ৪ (কাউনিয়া-পীরগাছা) আসনে বিএনপির এমদাদুল হক ভরসা, জাতীয় পার্টির (জিএম কাদের) আবু নাসের শাহ মো.মাহবুবার রহমান, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মুহাম্মদ জাহিদ হোসেন, এনসিপির আখতার হোসেন, বাংলাদেশ কংগ্রেসের উজ্জ্বল চন্দ্র রায়, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আবু সাহমা, জাতীয় পার্টির (আনিছুল ইসলাম মাহমুদ) আব্দুস ছালাম, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের (বাসদ-মার্কসবাদী) প্রগতি বর্মণ তমা এবং স্বতন্ত্র জয়নুল আবেদিন ও শাহ আলম বাসার।
রংপুর-৫ (মিঠাপুকুর) আসনে বিএনপির অধ্যাপক গোলাম রব্বানী, ইসলামী আন্দোলনের অধ্যক্ষ মুহাম্মদ গোলজার হোসেন, জামায়াতে ইসলামীর অধ্যাপক গোলাম রব্বানী, জাতীয় পার্টির এসএম ফখর-উজ-জামান জাহাঙ্গীর, এবি পার্টির আব্দুল বাছেত মারজান, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) আবু হেলাল, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আনোয়ার হুসাইন, বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দলের (বাসদ) মমিনুল ইসলাম, নাগরিক ঐক্যের মোফাখখারুল ইসলাম নবাব, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের (বাসদ-মার্কসবাদী) বাবুল আক্তার ও স্বতন্ত্র খন্দকার মুকিত আল মাহমুদ।
রংপুর-৬ (পীরগঞ্জ) আসনে বিএনপির সাইফুল ইসলাম, জাতীয় পার্টির নূর আলম মিয়া, ইসলামী আন্দোলনের মাওলানা মুহাম্মদ সুলতান মাহমুদ, জামায়াতে ইসলামীর মাওলানা মুহাম্মদ নুরুল আমিন, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, এবি পার্টির ছাদেকুল ইসলাম, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির (সিসিপি) মো. কামরুজ্জামান এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী আবু জাফর মো. জাহিদ, খন্দকার শাহিদুল ইসলাম, এসএম শাহ জামান রওশন এবং তাকিয়া জাহান চৌধুরী।
