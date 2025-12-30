খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে দেশের বিভিন্ন স্থানে শোক-দোয়া

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:০১ পিএম, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫
বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) সকাল ৬টায় এভারকেয়ার হাসপাতালে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।

এদিকে খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে দেশের বিভিন্ন স্থানে আলোচনা সভা, কুরআন খতম ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জাগো নিউজের নিজস্ব প্রতিবেদক ও জেলা প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর-

ব্রাহ্মণবাড়িয়া

খালেদা জিয়ার মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে সকাল থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দলীয় কার্যালয় সামনে ভিড় করতে শুরু করেন নেতাকর্মীরা। পরে কার্যলেয়ের সামনে জাতীয় পতাকা ও কালো পতাকা উত্তোলন, কালোব্যাজ ধারণ শেষে খালেদা জিয়ার রুহের মাগফেরাত কামনা করে কোরআন খতম ও দোয়া করা হয়।

ভোলা

জেলার বিএনপি কার্যালয়ে খালেদা জিয়ার আত্মার মাগফিরাত কামনায় কোরআন খতম ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া জেলা কার্যালয়ে কালো পতাকা উত্তোলন ও নেতা-কর্মীরা কালো ব্যাজ ধারণ করেন।

কোরআন খতম ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানে জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক তরিকুল ইসলাম কায়েদ, সদর উপজেলার বিএনপির সদস্য সচিব হেলাল উদ্দিন, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব রবিন চৌধুরীসহ বিএনপি ও তার অসঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

চাঁদপুর

খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে চাঁদপুরে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। জেলা বিএনপি কার্যালয়ে সকাল থেকেই নেতাকর্মীরা কালো ব্যাজ, কালো পতাকা এবং শোকব্যাজ পড়েন। এছাড়া কোরআন তেলাওয়াত, দোয়া মাহফিল ও শোকবইয়ে স্বাক্ষরসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়, যেখানে দলীয় নেতাকর্মীরা জীবনী স্মৃতিচারণ করেন।

যশোর

শোকে স্তব্ধ যশোর বিএনপি ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা। জেলা বিএনপি কার্যালয়ে শোক কর্মসূচি পালন করা হয়। দলীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখার পাশাপাশি কালো পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে। নেতাকর্মীসহ সাধারণ মানুষ যার যার অবস্থান থেকে খালেদা জিয়ার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনায় প্রার্থনা করেন।

ঝিনাইদহ

সর্বস্তরের মানুষের মাঝে শোক বিরাজ করছে। জেলা বিএনপির কার্যালয়ে পবিত্র কুরআন খতম শুরু হয়েছে। এ ছাড়া সব উপজেলা, ইউনিয়ন, পৌরসভা ও ওয়ার্ড পর্যায়ে বিএনপির কার্যালয়গুলোতে কুরআন খতম ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এছাড়া এদিন দলীয় নেতাকর্মীরা সকাল থেকেই কালো ব্যাজ ধারণ করেছেন। দলীয় কার্যালয়গুলোতে জাতীয় পতাকার পাশাপাশি কালো পতাকা উত্তোলন করা হয়।

মাগুরা

এদিন দুপুর দেড়টায় ভায়না মোড়ে দলীয় কার্যালয়ে কালো পতাকা উত্তোলন ও কালো ব্যাজ ধারণ এবং খাবার বিতরণ কর্মসূচি পালন করা হয়। এছাড়া শোক সমাবেশে খালেদা জিয়ার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া প্রার্থনা ও খাবার বিতরণ করা হয়।

পাবনা

পাবনায় বিএনপি নেতাকর্মীসহ দলমত নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের মধ্যে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। এদিন বিএনপি চেয়ারপারসনের বিশেষ সহকারী অ্যাডভোকেট শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস পরিচালিত আলহাজ্ব আহেদ আলী বিশ্বাস (এবি) ট্রাষ্টের ১১০টি মসজিদে চলে পবিত্র কুরআন তেলওয়াত। দলীয় ও জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়েছে। পাবনা প্রেসক্লাবের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

পিরোজপুর

শোক ছড়িয়ে পড়েছে জেলার সাধারণ মানুষের মাঝেও। বেলা সাড়ে ১১টায় জেলা বিএনপির কার্যালয়ে খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে সকাল ৯ টা থেকে কুরআন খতম করে মাদরাসা শিক্ষার্থীরা।

রাজবাড়ী

জেলা বিএন‌পির দলীয় কার্যালয়ে কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়া করা হয়। এছাড়া কালো ব্যাজ ধার‌ন ও দলীয় কার্যালয়ে অর্ধন‌মিতভাবে পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে।

রংপুর

নেত্রীর চিরবিদায়ের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার পরপরই দলীয় কার্যালয়সহ জেলার বিভিন্নস্থানে জড়ো হতে থাকেন শোকাহত নেতাকর্মীরা। সকাল থেকে দলীয় কার্যালয়ে কুরআন তেলাওয়াত শুরু হয়েছে। এছাড়া কালো ব্যাজ ধারণ করছেন নেতাকর্মীরা।

শেরপুর

খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন ইসলামি ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সাবেক সভাপতি হাফেজ রাশেদুল ইসলাম। তিনি যার যার অবস্থান থেকে খালেদা জিয়ার জন্য দোয়া ও প্রার্থনা করার অনুরোধ করেন।

সিরাজগঞ্জ

শোক জানিয়েছে সিরাজগঞ্জ প্রেসক্লাবের কার্যনির্বাহী কমিটি। সকালে সিরাজগঞ্জ প্রেসক্লাবের দপ্তর সম্পাদক এনামুল হক স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই শোক প্রকাশ করা হয়।

টাঙ্গাইল

খালেদা জিয়ার আত্মার মাগফিরাত কামনায় টাঙ্গাইলে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে কুরআন খতম, দোয়া মাহফিল, কালো পতাকা উত্তোলন ও কালো ব্যাজ ধারণের মতো কর্মসূচি পালন করছেন বিএনপির নেতাকর্মীরা।

এদিকে বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন বিএনপির কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও টাঙ্গাইল-৫ (সদর) আসনে দলটির মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী সুলতান সালাউদ্দিন টুকু।

মেহেরপুর

খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে মেহেরপুরে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন জেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা।

নরসিংদী

নরসিংদী জেলায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। খবরটি ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে জেলা বিএনপি ও এর অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা শোক প্রকাশ করেন। নরসিংদী শহরের চিনিশপুরে জেলা বিএনপির কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়। এসময় কার্যলয়ে শোক বই খোলা হয়। শোক বইয়ে জেলা ও বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষ তাদের অনুভূতি প্রকাশ করেন।

নড়াইল

গভীর শোক প্রকাশ করে নড়াইলে কোরআন খতম ও বিশেষ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। জেলা বিএনপির আয়োজনে দলীয় কার্যালয়ে এই কর্মসূচি পালিত হয়।

এতে উপস্থিত ছিলেন নড়াইল জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মনিরুল ইসলাম, জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক শাহরিয়ার রিজভী জজ, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব মো. আরিফুজ্জামান মিলনসহ বিএনপি ও এর অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

নারায়ণগঞ্জ

নারায়ণগঞ্জ মহানগর বিএনপির উদ্যোগে সকাল থেকেই শহরের বিভিন্ন জায়গায় কালো পতাকা উত্তোলন, দলীয় পতাকা অর্ধনমিত, শোক বইয়ে স্বাক্ষর ও দোয়া মাহফিলসহ বিভিন্ন আয়োজন করা হয়। একই সঙ্গে বিকেলে মহানগর ছাত্রদলের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম নিরবের উদ্যোগে শহরের দেওভোগ পানির ট্যাংকি এলাকার একটি মাদরাসায় কুরআন খতম ও এতিম শিশুদের নিয়ে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে।

শরীয়তপুর

শরীয়তপুরে কুরআন খতম ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। সকাল থেকে দিনব্যাপী শহরের ধানুকা এলাকায় এ আয়োজন করেন শরীয়তপুর-১ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ও জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সাঈদ আহমেদ আসলাম।

রাজশাহী

বেলা সাড়ে ১১টায় মহানগর বিএনপির উদ্যোগে দলীয় কার্যালয়ে খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনায় কুরআন খতম ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। দোয়া মাহফিলে রাজশাহী মহানগর বিএনপির সভাপতি মামুন অর রশিদ মামুন সভাপতিত্ব করেন।

এতে আরও উপস্থিত ছিলেন মহানগর বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি নজরুল হুদা, সহ-সভাপতি আসলাম সরকার, সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুর রহমান রিটন, জেলা বিএনপির সদস্য রায়হানুল আলম রায়হানসহ জেলা ও মহানগর বিএনপির বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী।

সিরাজগঞ্জ

সিরাজগঞ্জ শহরের ইবি রোডস্থ দলীয় কার্যালয়ে শোক বই খুলছে জেলা বিএনপি। এতে দলীয় নেতাকর্মী ছাড়াও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ স্মৃতিচারণ করছেন। বেলা সাড়ে ১১ টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত শোক বইতে স্বাক্ষর অনুষ্ঠান চলে।

এ ছাড়া বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) বিকেল ৪টা থেকে রাত ৯টা এবং ১ জানুয়ারি সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত শোক বইয়ে স্বাক্ষর করা যাবে।

ফেনী

ফেনী টেলিভিশন জার্নালিস্ট ক্লাব গভীর শোক প্রকাশ করেছে। এক বিজ্ঞপ্তিতে সংগঠনের সভাপতি আতিয়ার সজল ও সাধারণ সম্পাদক আরিফুর রহমান বলেন, বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশের রাজনীতিতে শূন্যতা তৈরি হয়েছে। যা পূরণ হবার নয়।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শোক ও দোয়া

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

গভীর শোক প্রকাশ করেছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমাজ সাদা দল। সন্ধ্যা ৭টায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সাদা দলের আহ্বায়ক (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যাপক ড. শাহাদাত হোসাইন এবং যুগ্ম আহ্বায়ক (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যাপক ড. আকতার হোসেনের স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ শোক জানানো হয়।

এছাড়া গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি (চবিসাস)। চবিসাস মরহুমার রুহের মাগফিরাত কামনা করছে এবং এই শোকাবহ সময়ে তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজন ও স্বজনদের প্রতি ধৈর্য, সহনশীলতা ও মানসিক শক্তি দানের জন্য দেশবাসীর প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে।

হবিগঞ্জ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

গভীর শোক প্রকাশ করেছেন হবিগঞ্জ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি রেজিস্ট্রার মো. বদরুল আমিন স্বাক্ষরিত শোকবার্তায় বলা হয়, হবিগঞ্জ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. সৈয়দ সায়েম উদ্দিন আহম্মদসহ শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ তার মহাপ্রয়াণে গভীর শোক ও শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছেন।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোক জানিয়েছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য, প্রকাশনা ও জনসংযোগ দপ্তরের একটি বিজ্ঞপ্তিতে এই শোক প্রকাশ করা হয়।

শোক বার্তায় বলা হয়, বাংলাদেশের তিন-তিনবারের প্রধানমন্ত্রী, বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নকীব মোহাম্মদ নসরুল্লাহ, উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. এম. এয়াকুব আলী, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম এবং রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যাপক ড. মো. মনজুরুল হক। প্রশাসনের পক্ষ থেকে শোকবার্তায় মরহুমার রুহের মাগফিরাত কামনা করা হয়।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কামরুল আহসান গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ কার্যালয় থেকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে শোক প্রকাশ করা হয়। উপাচার্য শোক বার্তায় খালেদা জিয়ার পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন এবং মরহুমের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন।

এছাড়া খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে ‘জাতীয় ছাত্রশক্তি’, জাবি শাখা গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করছে। জাতীয় ছাত্রশক্তির জাবি শাখার সাধারণ সম্পাদক নাদিয়া রহমান অন্বেষা স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে শোক প্রকাশ করা হয়।

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক জানিয়েছে জাতীয়তাবাদী শিক্ষক ফোরাম শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (শাবিপ্রবি) শাখা। সকালে ফোরামের সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. আশরাফ উদ্দিন ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. শাহ মো: আতিকুল হক সই করা বিজ্ঞপ্তিতে শোক প্রকাশ করা হয়।

এদিকে বিএনপির স্থায়ী কমিটির বৈঠক শেষে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এ তথ্য জানান, খালেদা জিয়ার নামাজে জানাজা বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) দুপুর ২টায় অনুষ্ঠিত হবে। জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজা ও মানিক মিয়া এভিনিউয়ে এ জানাজা অনুষ্ঠিত হবে।

এনএইচআর/এএসএম

