  2. দেশজুড়ে

ময়মনসিংহে সাবেক এমপিসহ ৫ প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ময়মনসিংহ
প্রকাশিত: ০৮:২০ পিএম, ০২ জানুয়ারি ২০২৬
ময়মনসিংহে সাবেক এমপিসহ ৫ প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল

ময়মনসিংহের তিনটি সংসদীয় আসনে প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র যাচাইবাছাইয়ে সাবেক এমপি শাহ শহীদ সারোয়ারসহ ৫ প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছে।

শুক্রবার (২ জানুয়ারি) সকাল থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে ময়মনসিংহ-১, ২ ও ৩ আসনের মনোনয়নপত্র যাচাইবাছাই করা হয়।

এর মধ‍্যে ময়মনসিংহ-১ (হালুয়াঘাট- ধোবাউড়া) আসন থেকে ৯ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দেন। তবে যাচাইবাছাইয়ে ঋণ খেলাপি ও মামলার তথ্য গোপণ করায় বাংলাদেশ লেবার পার্টির প্রার্থী মুহাম্মদ রাশেদুল হকের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়।

ময়মনসিংহ-২ (ফুলপুর- তারাকান্দা) আসনে ৯ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দেন। তবে আয়কর রিটার্ন ও সম্পদ বিবরণী না দেওয়ায় বিএনপি থেকে বহিষ্কৃত স্বতন্ত্র প্রার্থী সাবেক এমপি শাহ্ শহীদ সারোয়ারের মনোনয়ন বাতিল করা হয়। এছাড়াও এ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী মোহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিক চালানের মূল কপি ও মোট ভোটারের ১ শতাংশ সমর্থনসূচক কাগজপত্র দিতে না পারায় তার মনোনয়ন পত্রও বাতিল করা হয়েছে।

অপরদিকে ময়মনসিংহ-৩ (গৌরীপুর) আসনের ৭ জন প্রার্থীর মনোনয়ন যাচাইবাছাই হয়। তবে যাচাইবাছাইয়ে বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির মনোনীত প্রার্থী হাফেজ মাওলানা মো. আবু তাহের খান হলফনামায় মামলাসংক্রান্ত তথ্য না দেওয়া ও সম্পদের বিবরণী না দেওয়ায় তার মনোনয়নপত্র বাতিল হয়। একই সঙ্গে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী মো. শরিফুল ইসলাম মনোনয়নপত্রে সম্পদের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের বিবরণী না থাকায় তার মনোনয়ন পত্রও বাতিল হয়েছে।

জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ময়মনসিংহ-১ (হালুয়াঘাট- ধোবাউড়া) আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ৮ জন। তারা হলেন- বিএনপি মনোনীত ধানের শীষের প্রার্থী সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স, বিএনপির স্বতন্ত্র প্রার্থী মোহাম্মদ সালাম ওমর রুবেল, জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী মাহফুজুর রহমান মুক্তা, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী মো. জিল্লুর রহমান, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের প্রার্থী মো. তাজুল ইসলাম, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির আজহারুল ইসলাম, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের (মাসর্কবাদী) মো. আঃ রাজ্জাক ও স্বতন্ত্র মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ।

ময়মনসিংহ- ২ (ফুলপুর- তারাকান্দা) আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ৭ জন। তারা হলেন- বিএনপি মনোনীত ধানের শীষের প্রার্থী মোতাহার হোসেন তালুকদার, জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী মো. আনোয়ার হাসান সুজন, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মুহাম্মদুল্লাহ, খেলাফত মজলিসের মতিউর রহমান, ইসলাম আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী গোলাম মাওলা ভূূইয়া, বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টির (বি এস পি) মনোনীত প্রার্থী মো. জুলহাস উদ্দিন শেখ ও জাতীয় পার্টির মনোনীত প্রার্থী মো. এমদাদুল হক খান।

ময়মনসিংহ- ৩ (গৌরীপুর) আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ৫ জন। তারা হলেন- বিএনপি মনোনীত ধানের শীষের প্রার্থী এম ইকবাল হোসাইন, বিএনপি থেকে বহিষ্কৃত স্বতন্ত্র প্রার্থী আহাম্মদ তায়েবুর রহমান, জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী মো. বদরুজ্জামান, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের প্রার্থী মো. ফজলুর রহমান ও বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মাসর্কবাদী) মনোনীত প্রার্থী এ.কে.এম. আরিফুল হাসান।

এ বিষয়ে রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক (ডিসি) মো. সাইফুর রহমান বলেন, এই তিন আসনে ২৫টি মনোনয়নপত্রের মধ্যে নানন ত্রুটি থাকায় ৫টি বাতিল হিসেবে গণ্য হয়েছে। তবে এ আদশের সার্টিফাই কপি সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীরা চাইলে আপীল করতে পারবেন।

গত ২৯ ডিসেম্বর মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন ছিল। মনোনয়নপত্র বাছাই পরদিন ৩০ ডিসেম্বর শুরু হয়েছে। চলবে ৪ জানুয়ারি পর্যন্ত। প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ২০ জানুয়ারি। প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হবে পরদিন ২১ জানুয়ারি। ২২ জানুয়ারি প্রচারণা শুরু করতে পারবেন প্রার্থীরা; চলবে ১০ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে সাতটা পর্যন্ত। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট অনুষ্ঠিত হবে।

কামরুজ্জামান মিন্টু/এমএন/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।