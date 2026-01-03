  2. দেশজুড়ে

খুলনায় ফের একজনকে গুলি

প্রকাশিত: ০৮:২৯ এএম, ০৩ জানুয়ারি ২০২৬
খুলনায় ফের একজনকে গুলি

খুলনার রূপসায় ফারুখ (৪৭) নামে একজনকে গুলি করেছে দুর্বৃত্তরা।

শুক্রবার (২ জানুয়ারি) রাত ১১টার দিকে রুপসা উপজেলার আইচগাতি ইউনিয়নের রাজাপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, রাত ১১টার দিকে রাজাপুর এলাকায় সন্ত্রাসীরা তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি করে। গুলির শব্দে এলাকাবাসী রাস্তায় বের হলে সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায়। রাস্তার ওপর থেকে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়।

আইচগাতি পুলিশ ফাড়ির ইনচার্জ এসআই মো. ইব্রাহিম শেখ বলেন, খবর জেনে ঘটনাস্থলে যেয়ে তথ্য নেওয়া হচ্ছে। কে বা কেন তাকে গুলি করেছে, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

এর আগে গত ২২ ডিসেম্বর খুলনার সার্জিক্যাল এলাকায় এনসিপির শ্রমিক উইং শ্রমিক শক্তির কেন্দ্রীয় সংগঠক ও খুলনা বিভাগীয় প্রধান মোতালেব শিকদারকে গুলির ঘটনা ঘটে।

