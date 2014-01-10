বগুড়ায় স্তব্ধ জনপদ, ‘বেটার বউ’য়ের শোকে বন্ধ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান

বগুড়ায় স্তব্ধ জনপদ, ‘বেটার বউ’য়ের শোকে বন্ধ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান
সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার প্রয়াণে আজ বুধবার গভীর শোকে আচ্ছন্ন তার স্মৃতিবিজড়িত জেলা বগুড়া। প্রিয় নেত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ও রাষ্ট্রীয় শোকের প্রতি সংহতি প্রকাশ করে সকাল থেকেই জেলা শহরের ছোট-বড় সব ধরনের দোকানপাট ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রেখেছেন ব্যবসায়ীরা। একদিকে সাধারণ ছুটি, অন্যদিকে প্রিয় ‘বেটার বউ’কে হারানোর বেদনা— সব মিলিয়ে উত্তরবঙ্গের এই জনপদ আজ কার্যত স্থবির।
শহরের কেন্দ্রস্থল সাতমাথা থেকে শুরু করে বড়গোলা, নিউ মার্কেট, রানার প্লাজা ও হকার্স মার্কেট এলাকা ঘুরে দেখা যায় সব প্রতিষ্ঠানের শাটার নামানো। বড় বিপণিবিতান থেকে শুরু করে পাড়ার মুদি দোকানটিও আজ খোলেননি ব্যবসায়ীরা।
নিউ মার্কেট এলাকার বস্ত্র ব্যবসায়ী আল-আমিন হোসেন বলেন, বেগম জিয়া আমাদের বগুড়ার মানুষের কাছে নেত্রীর চেয়েও বড় পরিচয়ে ছিলেন, তিনি আমাদের ঘরের মানুষ। আজ তার জানাজা ঢাকায়, আমাদের মন পড়ে আছে সেখানে। তার প্রতি সম্মান জানাতেই আমরা আজ দোকান বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।
শহরের রানার প্লাজা এলাকার ব্যবসায়ী আব্দুল কুদ্দুস বলেন, বগুড়া থেকে তিনি বারবার নির্বাচন করেছেন, আমরা তাকে ভোট দিয়েছি। তিনি আমাদের গর্ব ছিলেন। আজ এমন শোকের দিনে ব্যবসা করার মতো মানসিকতা নেই।
বগুড়া জেলা বিএনপির কার্যালয় ও আশপাশের এলাকায় বিপুলসংখ্যক মানুষকে কালো ব্যাজ ধারণ করে জড়ো হতে দেখা যায়। হাজার হাজার নেতা-কর্মী ও সাধারণ মানুষ এরই মধ্যে বাস ও মাইক্রোবাস রিজার্ভ করে ঢাকায় পৌঁছেছেন। তাদের লক্ষ্য, জানাজায় অংশ নিয়ে প্রিয় নেত্রীকে শেষ বিদায় জানানো।
জেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল করিম বাদশা জানান, বগুড়ার মানুষের সঙ্গে বেগম জিয়ার ছিল আত্মার সম্পর্ক। প্রিয় নেত্রী এখন চিরনিদ্রায় শায়িত হবেন তার স্বামীর পাশে। বগুড়া থেকে অগণিত মানুষ সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হতে ঢাকায় আছে।
পুরো জেলায় আজ বিভিন্ন মসজিদ ও মাদরাসায় কোরআন খতম ও বিশেষ দোয়ার আয়োজন করা হয়েছে। সব মিলিয়ে এক বিষণ্ন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে প্রিয় নেত্রীকে বিদায় জানাচ্ছে বগুড়াবাসী।
এফএ/এমএস