এমপি প্রার্থী তমার পেশা টিউশনি, মাসিক আয় ২৫ হাজার
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের (বাসদ মার্কসবাদী) মনোনীত প্রার্থী প্রগতি বর্মণ তমার পেশা টিউশনি। এই পেশায় তার প্রতিমাসে আয় ২৫ হাজার টাকা। এছাড়া বাড়ি-গাড়ি, কৃষি জমি, ব্যাংক জমা নেই তার।
নির্বাচন উপলক্ষে দাখিল করা হলফনামা থেকে এসব তথ্য পাওয়া গেছে।
হলফনামায় উল্লেখ করা তথ্য অনুযায়ী, তমার শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতকোত্তর। স্থাবর সম্পদ নেই। অস্থাবর সম্পদ বলতে রয়েছে নগদ ৩ লাখ ৭০ হাজার টাকা ও দেড় লাখ টাকার ইলেকট্রনিক পণ্য ও আসবাবপত্র।
স্থায়ী ঠিকানা রংপুরের পীরগাছা উপজেলার গুয়াবাড়ি। বর্তমান ঠিকানা উল্লেখ করেছেন রাজধানীর ওয়ারী।
রংপুর-৪ (কাউনিয়া-পীরগাছা) আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন তমা। শুক্রবার (২ জানুয়ারি) মনোনয়ন বাছাইয়ে তাকে বৈধ ঘোষণা করা হয়। এই আসনে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্যসচিব আখতার হোসেন, বিএনপির এমদাদুল হক ভরসা ও জাতীয় পার্টির সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান আবু নাসের শাহ মো. মাহবুবার রহমানসহ সাতজনের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।
